Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği kuruldu

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği faaliyetlerine başladı. Dernekten yapılan açıklamada, FOYDER'in, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırmaya ilişkin en iyi uygulamaların Türkiye'de yerleşmesi, geniş bir uygulama alanı bulması ve bunun tüm taraflara yarar sağlayacak çözümler üretebilmesi için sistemsel ve kültürel gelişime katkı sunmak amacıyla kurulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FOYDER Başkan Yardımcısı Önder Yılmaz, FOYDER'e finansal kuruluşların kredi süreçlerinde görev alan profesyonellerin, finansal ve operasyonel yapılandırma faaliyetlerinde bulunan danışmanların, avukatların, bağımsız denetim kuruluşlarının ve akademik camia ve kamu sektöründen bu alanda katkı sağlamak isteyenlerin üye olabileceklerini bildirdi.

FOYDER'in vizyonunun, reel ve finansal sektörün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına etkin, nitelikli ve etik ilkelere uyumlu profesyonellerce çözüm sunmak olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Başta yapılandırma ihtiyacı duyan işletmeler olmak üzere ekonomimizin tüm paydaşlarını kapsayacak ve ülkemize değer katacak çalışmalar yürüteceğiz. Derneğimiz, şirket dönüşümü ve yeniden yapılandırma alanında daha yüksek standartların ve yöntemlerin uygulanmasını sağlayacak çalışmalarla finansal sektörün kredi müşterilerinin borç geri ödeme kabiliyetlerini geliştirerek aktif kalitesine olumlu etki edecek faaliyetler yürütecek. Aynı zamanda, uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ile dönüşüm uygulamalarıyla ilgili hukuki altyapının gelişimine de katkı sağlayacak çalışmalarda bulunacağız. FOYDER'in tüm paydaşlara aynı mesafede hareket edecek bir düşünce kuruluşu gibi çalışmaları olacak."