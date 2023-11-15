Finansal yatırımlarda yapay zekâ dönemi başladı

2023’ün ilk çeyreğinde Türkiye’deki girişimlere yaptığı yatırım, ülkeye yurtdışı kaynaklı gelen diğer yatırımların toplamının yüzde 60,3’ünü oluşturan Ethos Asset Management’ın CEO’su, ekonomist Carlos Santos, Ethos bünyesinde geliştirilen ve özel bir algoritmaya dayanan bu teknolojinin sektörü dönüştürmekte olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: ‘’Yapay zekâ teknolojisi, finans sektörü özelinde düşünülecek olursa, potansiyel borçluların daha verimli kredibilite değerlendirmeleri için veri işlemeyi kolaylaştırarak, yüklenim süreçlerini optimize ederek ve borç verme portföylerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayarak borç finansmanı sektörünü dönüştürüyor.

Ethos olarak biz bu teknolojinin kullanımına ve sektörün dönüşümünü öncülük ediyoruz. Yaklaşık 10 yıl önce geliştirdiğimiz menkul kıymet alım satım algoritması sayesinde bugün elimizde geçmiş piyasa trendlerinden haber makalelerine ve finansal raporlara uzanan devasa bir veri mevcut. Bu verilerden elde ettiğimiz çıktıları, Kredi ve Risk ile Hukuk ve Uyumluluk birimlerimizin de desteğiyle, hangi projelere ne kadar finansman sağlayabileceğimiz konusunda kullanıyoruz.

‘’Finans sektörü değişime daha fazla direnemez’’

Dijital dönüşümün günümüzde özellikle finans sektöründe hayatta kalmak isteyen işletmeler için ‘olmazsa olmaz’ olduğuna dikkat çeken Carlos Santos, dünya genelinde imalattan, makineye, sağlıktan tarıma tüm sektörlerin geçtiğimiz son 10 yılda büyük bir dönüşüm geçirmekte olduğunu kaydetti. Ethos CEO’su Carlos Santos, sözlerini şöyle sürdürdü; ‘’Yapay zekâ bu açıdan da finans sektörüne müthiş bir değişim ve dönüşüm fırsatı sunuyor ve sunmakla kalmıyor; sektörü radikal biçimde dönüştürüyor’’.