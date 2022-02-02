Finansman maliyetlerinde ‘kolaylık sağlansın’ talebi!

Merve YİĞİTCAN

Finansmana erişim konusunda uzun süredir sıkıntı yaşayan iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 60 milyar TL’lik üç yeni destek paketini olumlu karşıladı. Paketin detaylarını bekleyen iş dünyası, finansmanın maliyetinde de kolaylık talep ediyor. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının hemen ardından iş dünyasının çatı örgütlerinin başkanları Twitter’dan görüşlerini paylaştı.

TOBB, İTO, MÜSİAD: Piyasalara olumlu yansır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 60 milyar TL’lik üç yeni destek paketinin piyasaya olumlu yansımasını bekliyoruz. Ülkemize ve firmalarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Yine konuya ilişkin Twitter üzerinden bir açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üç yeni paketin, üretici ve ihracatçı şirketlere önemli katkı sağlayacağını söylerken, “Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yapan şirketlere desteklerin devamı çok önemli” şeklinde görüşlerini paylaştı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜ- SİAD) Başkanı Mahmut Asmalı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu paketlerle firmalara büyük kolaylık sağlanmış olacağına dikkat çekerken, “Aynı zamanda özellikle tarımsal destekleme bütçesinin 29 milyar TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak üretim alanlarının güçlendirilmesini önemsiyoruz” dedi.

Firmalara nefes aldıracak hedefler için itici güç olacak

Destek paketi ile ilgili DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Dış İlişkiler Ekonomi Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak “Kredi Garanti Fonu kapsamındaki 3 yeni destek paketi, pandemi sürecinin olumsuz etkileri dışında teminat bulmakta zorlanan firmalarımıza nefes aldıracak çok önemli bir adım. KGF kapsamındaki destek paketleri ile iş dünyamıza 60 milyar TL’lik kefalet limiti açılması, yatırım ve ihracattaki hedefl erimize ulaşmamızda itici güç olacak. Piyasaların da olumlu yanıt vereceği böylesine isabetli destek paketleri, şirketlerimizin büyümesi ve istihdama katkısı açısından da son derece değerli. İş dünyamıza hayırlı olsun” diye konuştu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de, 3 ayrı destek paketini KOBİ’lerin ve ihracatçıların sermayesini güçlendirecek finansmana ulaşması bakımından önemli bulduklarını söylerken, “60 milyar TL’ye ulaşması beklenen paket tutarının belki biraz daha artırılarak KOBİ ihracatçılarımıza verilen destek biraz daha pekiştirilebilir. Özellikle kalkınma planlarındaki öncelikli hedef sektörler arasında bulunan kimya sektörümüz, yatırım destek paketinden yararlanabilir. Kimya sektörümüzde katma değeri yüksek yerli ve milli üretimi önemsiyoruz. Sektörümüzde ithalat bağımlılığını azaltmak için yeni yatırımlara ihtiyaç var. Bu konuda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı ile birlikte bu tarz yatırım ve ihracatı destekleyici paketlerin olması da sektörümüz adına memnuniyet verici” şeklinde konuştu.

Dalgakıran: Sanayinin finansmanı için kalıcı değil konjonktürel çözüm

Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran bu dönemde sanayinin en önemli sorununun finansman olduğunu hatırlatarak, “Söz konusu paket bu sorunun çözümünde kalıcı bir çözüm değil, konjonktürel bir çözüm. Ancak böyle bile olsa şu dönemde sanayinin çarklarının dönmesine olumlu katkı vereceğini düşünüyorum. Detaylarını bekliyoruz, umarız finansman maliyeti de uygun olur” diye konuştu.

Fayat: Detayları bekliyoruz

TOBB, Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat da “Uzun zamandır beklenen bir gelişmeydi. Memnuniyetle karşılandı. Yaklaşık 1-1,5 aylık dönemde krediye erişim yoktu. Hem Eximbank kredilerinde yavaşlama vardı hem de kamu-özel bankalar kolay kolay kredi kullandırmıyordu. Pek çok sanayici bu desteği bekliyordu. Paketin dövize özendirmeyecek şekilde kullandırılacağını anlıyoruz. Sıkı takip edileceğini biliyoruz. Detaylarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KOBİ’ye, ihracatçıya ve öncelikli sektörlere yönelik 3 ayrı paket

Önceki gün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Garanti Fonu’nun toplamda 60 milyar TL’lik 3 ayrı kredi kefalet paketi üzerinde hazırlık yaptığını duyurmuştu. Erdoğan tarafından açıklanan kefalet programları şöyle:

● İşletme Harcamalarında Kartlı Ödeme Desteği: KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimini sağlamak amacıyla kullandırılacak.

● Yatırım Destek Paketi: Kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerden başlayarak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalara kullandırılacak. -İhracat Destek Paketi: Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lere kullandırılacak.