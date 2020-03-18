Finansman Merkez Bankası likidite paketi ve KGF kredilerinden

18 Mart 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin iç kaynaklarla finanse edileceği, önemli bir kısmının da Merkez Bankası’nın 14 Mart günü açıkladığı önlemlerle oluşan ilave finansman imkanları ile Hazine garantili Kredi Garanti Fonu finansmanıyla karşılanacağı belirtildi.

DÜNYA’ya bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, finansman konusunda çalışmanın yapıldığını belirttiler. Uygulamanın zamana yayılı özelliği nedeniyle de iç kaynaklarla finanse edilmesi, gerekli görülmesi halinde başka kaynak arayışlarının gündeme gelebileceğini vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan eylemlerin önemli bir kısmı bankaların yapacağı kredi ve finans uygulamalarına dayanıyor. Merkez Bankası’nın dün aldığı kararlar büyük oranda bankalara ilave finansman ve likidite imkanı tanınmasına yönelikti.

Bugün Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan kararlar içinde de Hazine Garantili KGF kredi hacminin 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltilmesi düzenlemesi bulunuyor.

Merkez Bankası dün açıkladığı program ile bankaların gün içi ve gecelik ihtiyaç duyacağı tüm likiditeyi sağlama yanında, 91 gün vadeli repo ile piyasa fonlaması, politika faizi üzerinden depo işlemi, açık piyasa işlemlerinde limit ar artırımı, swap ihaleleri ile Dolar yanında Euro ve altın karşılığı TL gibi bankalara ilave likidite imkanları sağlamıştı.

Ayrıca, zorunlu karşılıklardaki indirimle 5,1 milyar dolar bankalarda serbest kalmıştı. Sadece bu imkanın dahi 30 milyar TL’nin üzerinde bir finansman doğurması dikkat çekiyor. Bankaların reel sektöre vereceği kredilerle ilişkilendirilerek politika faizinin 1,5 puan altında Merkez Bankası kaynaklı ilave finansman ve swap ihaleleriyle politika faizinin 1 puan altında ABD, euro ve altın karşılığı TL verilmesi kararı alınmıştı.

İhracatçı firmaların vadesi gelen reeskont ödemelerinin de ötelenmesiyle firmaların 7,6 milyar dolarlık bir tutarın piyasada kalacağı vurgulandı.

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