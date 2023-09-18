“Finansman sıkıntısı çözüldü icraat bekliyoruz”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ve Türk diasporasının önemli isimlerini bir araya getiren Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'na 121 ülkeden yaklaşık 1.800'ü yurt dışından olmak üzere 4 bini aşan iş insanı katıldığını söyledi.

“Tek yol ihracat”

Türk diasporasının dünyada en etkili diasporalardan birisi olma yolunda ilerlediğini kaydeden Bolat, "Ama bunun için daha çok gurbetteki vatandaşlarımız ile Türkiye arasındaki diyalog ve iş birliği köprülerini artırmamız lazım." şeklinde konuştu. İhracatçılara sunulan reeskont kredilerde yaşanan artıştan bahseden Bolat, yeni dönemde dış talebe yönelik olarak ihracatı artırarak büyümeye katkı yapma hedefini benimsediklerini söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB ile yoğun görüşmeler yaptıklarını dile getiren Bolat, ihracatçılara sunulan reeskont kredilerinin son dönemde 10 kat arttığını söyledi.

Bolat, reeskont kredilerinin günlük 3 milyar 50 milyon liraya yükseltildiğini anımsatarak, "Bu şu anlama geliyor. Günlük 102 milyon dolar kredi limiti ihracatçılar için. Yani bu anlamda artık finansmana erişim sorunu gibi bir sorundan bahsetmek pek mümkün değil. Biz de onlardan performans bekliyoruz, icraat bekliyoruz.

Küresel talebin düştüğü, durgunluğun seyrettiği, ticaretin ve büyümenin çok durgun olduğu bir ortamda ihracatçılarımızın kazandıkları bu yeni finansman imkanlarıyla hamle yapıp ihracat noktasında bir atılım içinde olmalarını bekliyoruz" dedi. Hükümet olarak "tek yol ihracat" sloganıyla ihracatçıları yanında yer aldıklarını anlatan Bolat, "Bu tür Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu destek mekanizmalarıyla ihracatımızı, dış ticaretimizi, döviz gelirlerimizi artırma çabalarımız büyük bir kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.

İpek Yolu var olmayı sürdürecek

Bakan Ömer Bolat, Pekin'den Londra'ya uzanan, yıllık 600 milyar doları aşkın ticaret trafiğinin kalbinde yer alan ve sağladığı güvenlik ve zaman tasarrufuyla uluslararası ticarette daha fazla öne çıkan Orta Koridor'un önemini ilelebet sürdüreceğini söyledi. Bolat, "Tabii, tarihten bu yana böyle. İpek Yolu yüzyıllar önce vardı, yine var olmaya devam edecek. Buradaki en önemli rolümüz Türkiye bir kavşak ülke. Tedarik ve üretim ülkesi Türkiye, aynı zamanda transit ve kavşak ülke konumunda. Her yol Türkiye'den geçiyor" şeklinde konuştu.