Finansmana erişim hızlanacak, yeni kaynaklar kullanıma açılacak

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL



Başta finansmana erişim olmak üzere çeşitli konularda sıkıntılı günler yaşayan ihracatçı temsilcileri sorunların çözümü için Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan yardım istediler. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katıldı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin yanı sıra, ihracatçı birlik başkanları, sektör kurulu ve sektör konseyi başkanlarının da yer aldığı kurul TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşti.

İhracat destekleri kur karşısında eriyor

Bakan Muş, sektör kurulu başkanlarının kendi sektörleriyle ilgili beklentilerini ve taleplerini dinledi. DÜNYA toplantının detaylarına ulaştı. Toplantıda; özellikle finansmana erişimde yaşadıkları zorlukların ivedikle çözülmesini talep eden ihracatçılar, üretimden ihracata kadar olan süreçte başta artan enerji fiyatları, yüksek KDV oranlarının maliyetleri yükselttiğini ve bu konularda desteklerin artırılmasını istedi. İhracat desteklerinin de yetersiz kaldığına dikkat çeken ihracatçılar, desteklerin TL’ye çevrildikten sonra alındığı için kayıp yaşadıklarını, bu nedenle verilen destek miktarının artırılması gerektiğini belirtti.

Birlikler, bütçelerini ihracatlarına yansıtacak projeler için kullanmalı

Bakan Muş’un ise ihracatçı birliklerinin çalışmalarını yakın takip ettiklerini, bütçe harcadığı projelerini ihracat rakamlarına yansıtan birliklere destek vermek istediklerini söylediği belirtildi. İhracatçı birliklerinin bütçelerini sonuç alamayacak projeler için kullanmaması gerektiğini ifade eden Muş’un, ihracatçıların ana gündemini oluşturan finansmana erişim sorunu için önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizdiği söylendi. Bankaların KOBİ’ler için kredi verme çalışmalarını artırdığına değinen Muş’un özellikle İhracatı Geliştirme AŞ. ile finansmana ihtiyaç duyan tüm firmalara destek vermek için kaynaklarının artırılacağını söylediği aktarıldı.

İhracat rakamları 2 Kasım’da açıklanacak

Ticaret Bakanlığı ve TİM’in her ay başka bir ilde açıkladığı ihracat rakamları basın toplantısının Kasım ayındaki durağı İstanbul olacak. 2 Kasım’da açıklanması planlanan ihracat rakamları, TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.