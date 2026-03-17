Finansmanda alternatif arayışı leasinge yansıdı

Hüseyin VATANSEVER

Finansal kiralama ya da le­asing, yatırım mallarının edinilmesinde kullanılan kredili satın alma yöntemi olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda ma­lın mülkiyeti finansal kiralama sözleşmesi sona erene kadar ki­ralayan şirkette kalırken, kiracı ise maldan her türlü faydayı sağ­lama hakkını elde ediyor. Finan­sal kiralama sözleşmesinin süre­si taraflarca serbest şekilde be­lirlenebiliyorken, yatırımların finansmanının merkezde olduğu düşünüldüğünde finansal kirala­ma genellikle uzun vadede yarar­lanılan bir model oluyor. Taşınır ya da taşınmaz malların birçoğu finansal kiralamaya konu olabi­lirken yazılım paketleri gibi yatı­rım unsurlarını bu yöntemle elde etmek mümkün.

Orta ve uzun vadeli yatırım kre­disi olarak da değerlendirilebile­cek finansal kiralama ile üretim makinelerinin geniş bir kısmında leasing işlemine özel olarak KDV oranı yüzde 1 olması kiralama ya­pan şirkete ayrıca avantaj sunar. Ayrıca finansal kiralama şirketi malın sahibi konumuyla satın al­ma işlemlerini kendi adına yürü­terek kiralama yapan şirkete ko­laylık sağlar. Bu kapsamda satıcı ile sözleşme düzenlenmesi, itha­lat işlemlerinin takibi, ürünün nakliyesi, sigorta işlemleri ve di­ğer izinler finansal kiralama şir­keti tarafından gerçekleştirildi­ği için kiralama yapan şirket, iş yükünden kurtularak kendi ope­rasyonuna odaklanabilir. Varlı­ğa dayalı finansal yöntemi olması sebebiyle finansal kiralama, ki­ralanan mülkiyeti leasing şirke­tine ait olduğu için aynı zaman­da verilen krediye teminat oluş­turur. Yine finansal kiralamanın varlığa dayalı bir finansman yön­temi olması sayesinde kredinin kullanım alanı ve sözleşme ko­nusu malın kiralayan yatırımcı­ya katkısı öngörülebilir olduğun­dan kredinin tahsis edilme süre­ci banka kredilerine kıyasla daha hızlı oluyor.

İşlem hacmi 2025’te 309 milyar liraya ulaştı

Küresel boyutta yaşanan geliş­meler ve bunlara bağlı olarak olu­şan belirsizlikler, 2025 yılında ya­tırım ortamını etkiledi. Pek çok sektörde yatırımın finansmanı ve yatırımcının finansal kaynakla­ra erişimi en önemli konu olarak gündeme yer edindi. Türkiye’de ise bu koşullar altında finansal ki­ralama sektörü, banka dışı finans sisteminin büyümesini destekle­yen stratejik bir alan hâline geldi. Özellikle reel sektör yatırımları­nı destekleyen finansal kiralama, özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimini sağlayan bir alternatif olarak öne çıktı. Ayrıca 2025 yı­lı itibarıyla işlem hacmi ve aktif büyüklüğünde güçlü artışlar gö­rülmesi, sektörün finansal sis­tem içindeki öneminin giderek arttığına işaret ediyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafın­dan açıklanan 2025 yılına iliş­kin konsolide verilere göre birli­ğin temsil ettiği finansal kirala­ma, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman beş sektörde işlem hacmi 3,8 tril­yon liraya ulaştı. Bununla birlik­te 2025 yılında finansal kiralama sektörü, yüzde 69,6 oranında ar­tış kaydederek 309 milyar lira iş­lem hacmine ulaştı. Ayrıca finan­sal kiralama tarafında söz konusu dönemde yüzde 60,3 oranında ar­tışla ulaşılan 536 milyar lira ak­tif büyüklük de sektörün üretim yatırımlarının finansmanında güçlü konumunu koruduğunun göstergesi oldu. Hâlihazırda de­vam eden jeostratejik gelişmeler, 2026 yılında da finansal kiralama modelinin firmalar için önemini koruyacağını gösteriyor.

Sürdürülebilirlik yatırımları ile yeşil leasing gündemde

Finansal kiralama sektörünün yakın gelecekte gündemine gel­mesi beklenen yatırım odaklı bü­yüme stratejileri arasında yeşil fi­nansman ve teknolojik dönüşüm projelerinin geniş yer tutaca­ğı öngörülüyor. Bir diğer deyişle leasing sektörünün gelişiminde ikiz dönüşümün belirleyici olaca­ğını söylemek mümkün. Bunun­la birlikte yeşil enerji dönüşümü yatırımları da enerji şirketlerinin yanı sıra kendi enerjisini ürete­cek şirketler için yakın gelecek­te finansal kiralama alanında yer edinmesi bekleniyor. Küresel fi­nansal kiralama sektöründe gö­rülen yeşil leasing eğilimleri ara­cılığıyla elektrikli araçlar ve ye­nilenebilir enerji ekipmanlarına yönelik yeşil kiralama girişimleri ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlik yatırımlarının da gelişme göstereceği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin finansal kiralama sektörü, son yıllarda yapısal bir dönüşüm sürecine girdi. Son yıl­larda dijitalleşme ve finansman çözümlerindeki çeşitlenme ile birlikte leasing sektörünün ya­tırım finansmanındaki rolünü sürdürmesi bekleniyor. Özellik­le üretim yatırımları, enerji ya­tırımları, teknoloji odaklı yatı­rımlar ve yeşil enerji finansmanı leasing sektörünün öne çıkan ya­tırım alanları olmaya devam ede­cek. Reel sektörün rekabetçiliğini korumakta önem taşıyan bu yeni ve dönüştürücü alanlarda yatırım ihtiyacının devam etmesi, leasing finansmanına olan talebi destek­leyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

İşlemlerde sanayi ve enerji yatırımları öne çıkıyor

Türkiye’de leasing işlemlerinin büyük bölümü sanayi makineleri, iş ve inşaat makineleri ile ticari araçlar alanında yoğunlaşıyor. Buna ilave enerji ekipmanları ve sağlık teknolojileri de finansal kiralama modelinden daha çok yararlanıyor. Son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji ekipmanları, üretim otomasyonu ve tarım teknolojileri alanlarında leasing finansmanına olan talebin arttığı görülüyor. Türkiye’de finansal kiralama sektörünün yatırım finansmanı içindeki payının, gelişmiş ekonomilere kıyasla hâlen düşük seviyede olduğu belirtilirken bu durum, sektör için önemli bir büyüme potansiyeli olarak da görülüyor. Önümüzdeki dönemde özellikle finansal kiralama sektörünün sanayide dijital dönüşüm yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri, tarım teknolojileri ve KOBİ yatırımlarının finansmanı ile büyütmesi bekleniyor.