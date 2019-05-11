Fındık 4 ayda 570 milyon dolar getirdi

11 Mayıs 2019

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ocak-nisan döneminde 93 bin 437 ton fındık ihracatı karşılığında 570.18 milyon dolar gelir elde edildi.

Fındık ihracatı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından yüzde 4, tutar bakımından yüzde 2 arttı.

İhracatta 148 milyon 997 bin 996 dolarla İtalya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 105 milyon 81 bin 101 dolarlık ihracatla Almanya ve 51 milyon 368 bin 290 dolarlık ihracatla Fransa izledi.

Bu dönemdeki fındık ihracatının yüzde 49'unu tek başına Trabzon gerçekleştirdi. Trabzon'dan 54 ülkeye 278 milyon 267 bin 290 dolar karşılığı 45 bin 40 ton fındık satıldı.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, söz konusu dönemde Türkiye'den İtalya'ya fındık satışının yüzde 43 fazlalaştığı, ayrıca Trabzon'un fındık ihracatının da miktar bakımından yüzde 27, tutar bakımından yüzde 26 artış gösterdiği bilgisini verdi.

Kaynak: AA