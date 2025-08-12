Fındık fiyatlarında son durum! Üreticinin tek umudu...

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) geçen günlerde fındık fiyatlarını açıklamıştı. Buna göre; Giresun kalite için kilogram başına 200 lira, Levant kalite için 195 lira belirlendi.

Fakat geçen yıl zararlı böcek nedeniyle hüsran yaşayan fındık üreticisi, bu yıl fiyatların yükselmesini bekliyor.

Geçen yıl serbest piyasada fındığın açıklanan fiyatın oldukça üzerinde alıcı bulduğunu hatırlatan üreticiler, bu yıl rekolte düşüklüğünü de göz önünde bulundurarak fiyatların 250 liranın üzerine çıkabileceğini ifade ediyor.

'Geçen yıl 240 lirayı gördü'

İHA'ya konuşan üretici Nihat Öztürk, geçen yıl serbest piyasada fındığın 240 lirayı gördüğünü belirterek "Öncelikle bir maliyet hesabı yapılmalıydı. 10 kilo fındık ancak bir işçinin günlük yevmiyesini karşılıyor. 50 kilo fındık ise bir bahçe temizliği yapan işçinin maliyetini ancak karşılar. Açıklanan fiyat, maliyetin altında kalabilir. Ancak serbest piyasada fiyatların yükseleceğini düşünüyorum" dedi.

Üreticiye emanet fındık uyarısı

Bu yıl çeşitli tarımsal sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını da belirten Öztürk, "Önce zirai don oldu, ardından kuraklık yaşandı. Fındık yandı, üstüne bir de kahverengi kokarca zararlısı eklendi. Tüm bunlar rekolteyi ciddi şekilde düşürdü. Açıklanan üretim miktarı da zaten yüksek değil. Bu nedenle serbest piyasada fiyatların artmasını bekliyoruz. Fındıkları emanete vermeyin. İhtiyacınız kadarını piyasaya indirin, kalanını evlerinizde tutun. Böylece piyasada arz-talep dengesi sağlanır ve fiyatlar yükselir" diye konuştu.