Fındık ihracatçısı ‘Rekabet’ soruşturmasından rahatsız

Veysel AĞDAR

İSTANBUL - Fındıkta tekelcilik yapıldığı iddialarına ‘Rekabet’ soruşturması piyasada tedirginlik yarattı. Sezon başlarken Toprak Mahsuller Ofisi’nin (TMO) 52-54 Kg/TL taban fiyat vermesine karşın serbest piyasada fiyatlar hala 45-48 TL bandında. Fiyatların TMO alım fiyatlarının altında kalınca gözler piyasanın büyük oyuncularına çevrildi. Bir türlü serbest piyasada fiyatların TMO seviyesine ulaşmamasından şikayet eden üretici kesimi yetkililerin devreye girmesi için girişimlerde bulunmuş ve konu Rekabet Kurulu’na taşınmıştı.

Rekabet Kurulu yetkilileri firmaları inceliyor

Sektörde piyasada spekülasyon ve tekelcilik suçlamalarından rahatsız olan sanayici ve ihracatçı temsilcilerinden birbiri ardına açıklamalar geldi. Önceki gün bölgede büyük alıcı ve sanayici konumunda olan ihracatçıların zan altında bırakıldığını vurgulayan İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Taviloğlu’nun "bu asılsız tartışmaların sektöre ve özellikle üreticiye zarar veriyor" açıklamalarının ardından benzer bir açıklama da Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden (KFMİB) geldi.

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır yaptığı açıklamada ,“Bilindiği üzere, hemen her fındık hasat döneminde, fındık fiyatları ile ilgili olarak belli bazı kesim ve kişiler tarafından gerek TMO’nun alım fiyatları gerekse serbest piyasada oluşan fiyatlar hakkında kamuoyunu yanıltıcı ve yönlendirici demeçler verilmekte, üyelerimiz haksız yere hedef gösterilmektedir. Bu durumun bu sezonda da yinelendiğini, sanayici, ihracatçı firmaların karalama kampanyaları ile yine hedef gösterildiğini, kamuoyunda oluşan tepkiler ve şikayetlerin sonucunda da Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunulduğunu gözlemlemiş bulunuyoruz. Rekabet Kurumu yetkililerinin incelemelerde bulunmak üzere bölgemizde bulunduğunu, sanayici ve ihracatçı firmalarımızın tesislerini ziyaret ettiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünü arasında bulunan fındığın ihracatçıları olarak kamuoyunun bilmesini isteriz ki, tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntı ve durgunluk nedeniyle bu zor günlerde sanayici ve ihracatçılarımızın tüm enerji ve çabasını, her zaman olduğu gibi dünya fındık tüketimini Türkiye orjinli olarak artırmak için çalışmalarda bulunmak yerine, bu tür konulara mesai harcamak zorunda kalmasının son derece yanlış olduğunu düşünmekteyiz” denildi.

Sorunun yanlış ve hatta olmayan uzun vadeli ürün politikasında olduğu vurgulanan açıklamada “Popülist politikalarla bir yere varamayız. Üretici, tüccar, kırma tesisleri, ihracatçılar ve son kullanıcılar hepimiz bu ürünün tüm aşamalarında birer sac ayağıyız. Eforumuzu ürünümüzün diğer üretici ülkelere göre mukayeseli üstünlüğünü; kalite, lojistik, fiyat ve sürdürülebilirlik konularında artırmaya harcamak istiyoruz” ifadeleri yer aldı.