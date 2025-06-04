Fındık ihracatı 5 ayda 1 milyar doları geçti

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, 1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri arasında yurt dışına toplam 126 bin 611 ton fındık gönderildi. Bu ihracatın Türkiye ekonomisine katkısı 1 milyar 41 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta sınırlı artış

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat miktarında sınırlı bir artış gözlendi. 2024’ün ilk beş ayında 125 bin 467 ton fındık ihracatı yapılmış ve bu satışlardan 1 milyar 13 milyon dolar gelir sağlanmıştı.

Fındık, dış ticaretteki güçlü performansını bu yıl da sürdürürken, ihracat rakamlarındaki istikrar sektörün dış pazarlardaki yerini koruduğunu gösteriyor.