Fındık ihracatında güçlü performans: 5 ayda milyar dolarlık gelir

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Türkiye'nin fındık ihracatından elde ettiği gelir yılın ilk beş ayında artış gösterdi. İhraç edilen ürün miktarı geçen yılın aynı dönemine göre düşmesine rağmen gelir yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaştı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 1 Ocak-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin fındık ihracatı verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre Türkiye, yılın ilk beş ayında 86 bin 930 ton fındık ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu satışlardan elde edilen gelir 1 milyar 198 milyon 258 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracat miktarı düştü, gelir yükseldi

Geçen yılın aynı döneminde Türkiye'nin fındık ihracatı 125 bin 203 ton seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde fındık ihracatından 1 milyar 30 milyon 6 bin dolar gelir sağlanmıştı.