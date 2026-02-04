Fındık ihracatında hem gelir hem miktar geriledi

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk beş ayında yaklaşık 973 milyon dolarlık gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül 2025 - 31 Ocak 2026 döneminde yurt dışına 77 bin 803 ton fındık ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 972 milyon 974 bin 623 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşandı

Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde ise 159 bin 681 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiği ve bu satışlardan 1 milyar 299 milyon 297 bin 833 dolar gelir elde edildiği hatırlatıldı.

Verilere göre, ihracat miktarında ve gelirde geçen sezonun aynı dönemine kıyasla düşüş yaşandığı.