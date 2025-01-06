Fındık ihracatından 4 ayda yaklaşık 1,1 milyar dolarlık gelir

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2024-2025 ihracat sezonuna ilişkin 1 Eylül-31 Aralık dönemi verilerini içeren bir açıklama yayımladı.

20 bin tonluk artış

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 134 bin 932 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 96 milyon 756 bin 865 dolar gelir elde edildiği ifade edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 114 bin 848 ton fındık ihracatı gerçekleştirilerek 807 milyon 565 bin 559 dolarlık bir gelir sağlandığı belirtildi.