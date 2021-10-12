Fındık üreticilerine kademeli destek talebi

Fındık üreticilerinin sıkıntılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, son yıllarda miras yoluyla bölünen fındık bahçelerinde verimin düştüğünün tespit edildiğini aktardı.

Bahçelerin bölünmesiyle kazancı düşen çiftçinin bahçesine ilgisiz kaldığını ya da başka illere göç ettiğini belirten Şenocak, bu durumunun fındık üretiminin oldukça yüksek olduğu Ordu ve Giresun adına sorun haline gelmeye başladığını, sorunun çözümü için çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Aynı durumunun Batı Karadeniz illerinde de yaşandığına dikkat çeken Şenocak, "Örneğin, Ordu ve Giresun'daki üreticilerimizin fındıktan kazancı yıllık 15-20 bin lira ise Batı Karadeniz'deki üretici için bu rakam 3-5 hatta 10 katına kadar çıkıyor. Miras yoluyla bahçelerin bölünmesiyle bölgeler arasında fındıktan elde edilen gelirde ciddi farklılıklar oluştu." dedi.

Sorunun çözümü için Alan Bazlı Gelir Desteği ödemelerinin kapsamının geliştirilmesini talebinde bulunan Şenocak, göç etmeyip meyilli arazide ikamet ettiğini Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne tespit ettiren çiftçilere özellikle 10 dönümün altına dönümde bin lira, 20 dönümün altına dönümde 800 lira, 30 dönümün altına dönümde 600 lira gibi kademeli destek verilmesini önerdi.

Kademeli destek vermenin meyilli arazide küçülmüş bahçelerdeki çiftçinin fındık tarımına ilgisini artıracağını belirten Şenocak, “Aile başı verim ve gelirin artmasını sağlamak kaydıyla kademeli desteklerle Ordu ve Giresun'da yaşanan göçü önlenecek hatta büyük şehirlerden bölgemize geri dönüşü sağlanacak.” ifadelerini kullandı.