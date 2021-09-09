Fındık üreticilerine ödemeler bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) fındık teslim eden üreticilere paralarının bugün yatırılacağını bildirdi.

Konuyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulunan Pakdemirli, "Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. TMO'muzun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon lirayı bugün yatırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.