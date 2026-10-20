Fındık üreticisi çadırda sabahlıyor: Yağmur durmuyor, mahsul çürüyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden Ordu'da yağışlı hava, hasat sonrasında da üreticilerin peşini bırakmıyor.

Aybastı, Gölköy ve Gürgentepe gibi yüksek kesimli ilçelerde fındık hasadını tamamlayan çiftçiler, ürünlerini kurutabilmek için sahil kesimlerine taşıdı. Ancak aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle sahilde de kurutma işlemleri aksadı. Bazı üreticiler, fındıklarının çürümeye başladığını belirtti.

Fındığını kurtarmak için 10 gündür çadırda kalıyor

Yüksek kesimlerde topladığı fındıkları Ordu şehir merkezine getiren Uğur Özcan, mahsulünü korumak için kurduğu çadırda geceleri nöbet tuttuğunu söyledi. Yaklaşık bir aydır fındıkla uğraştıklarını belirten Özcan, yağışlar nedeniyle ürünlerinin önemli bölümünün çürüdüğünü anlattı.

Özcan, yaşadığı zorlukları şöyle dile getirdi:

"Buraya çadır kurdum ve orada kalıyorum. Geceleri soğuk oluyor, yağış olunca çadır su alıyor. Yaklaşık 10 gündür çadırda kalıyorum ve fındığı kurutmaya çalışıyorum. Hava açıyor üzerini açıyorum, yağış başlıyor yeniden kapatıyorum."

"Epey çürük var, kurutamadık"

Fındığını yüksek kesimlerden sahile taşıyan üretici İmdat Pelit de yağışların kurutma işlemini güçleştirdiğini belirtti.

Sahil kesimlerinde de uygun hava koşullarını bulamadıklarını söyleyen Pelit, "Kurutmaya çalışıyoruz. Epey çürük de var" dedi.

Gölköy ilçesinden getirdiği fındıkları Altınordu'da kurutmaya çalışan Bilal Akdi ise yüksek kesimlerde fındıkların kurumadığını, sahile getiren üreticiler arasında da ürünleri çürüyenler olduğunu ifade etti. Üreticiler, yağışların sona ermesini ve mahsullerini daha fazla kayıp yaşamadan kurutabilmeyi bekliyor.