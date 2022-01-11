Fındıkta 2021'in şampiyonları Ferrero ve Cüneyt Zapsu

Ali Ekber YILDIRIM

Türkiye, 2021 yılında 122 ülkeye toplam 344 bin 370 ton fındık ihracatı ile bugüne kadar bir yılda yapılan en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Bu ihracatın şampiyonları ise İtalyan Ferrero ile Cüneyt Zapsu'nun sahibi olduğu Balsu şirketi oldu.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği 2021 yılında en fazla fındık ihraç eden firmaların listesini açıkladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği listesinde İtalyan Ferrero 334 milyon 591 bin dolarla ilk sırada yer aldı. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği’nin listesinde ise Cüneyd Zapsu‘nun sahibi olduğu Balsu Gıda 209 milyon 327 bin dolarlık ihracatla ilk sırada. Aynı listede Ferrero, 181milyon 211 bin dolar ile ikinci sırada yer aldı.

Ferrero'nın ihracatı 543,9 milyon dolar

Her iki birliğin kayıtlarına göre Ferrero'nun yaptığı toplam ihracat tutarı 543 milyon 929 bin dolar. Ferrero her iki listede de bu ihracat karşılığında miktar olarak kaç ton fındık ihraç ettiğini beyan etmek istemedi. Balsu Gıda ise 31 bin 588 ton iç fındık ihracatı karşılığında 209 milyon 327 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini beyan etti.

Ordu Ünye'de faaliyet gösteren Durak Fındık 24 bin 255 ton iç fındık karşılığı 171 milyon 315 bin dolar ihracat ile 3. sırada yer aldı.

Yabancı sermayeli Progıda, 2021 yılında 26 bin 112 ton fındık karşılığı 162 milyon 742 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.