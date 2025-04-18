Fındıkta emanet sorununu çözecek "lisanslı depo" müjdesi!

DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'da konuşan Bakan Kacır, lisanslı deponun tüm bürokratik işlemlerinin çözüleceğini ve inşaatına her türlü desteğin verileceğini belirterek, "Ordu lisanslı depoya kavuşacak" dedi.

"Fındıkta yabancıların elinde oyuncak olmaktan kurtulacağız"

Ordu Büyükşehir Belesiyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, lisanslı depo konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın müjdesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "35 silodan (fındık depo tankı) oluşan ve 20 bin ton kapasiteli bir lisanslı depoyu üreticilerimize kazandıracağız. Fındıkta artık yabancıların elinde oyuncak olmaktan kurtulacağız. Fındığını patoza verdikten sonra piyasaya ‘emaneten’ indirmek zorunda kalan üreticinin bu sorununu da çözmüş oluyoruz" diye konuştu.

Ordu fındıkta atağa geçti

Ordu, son yıllarda fındık sektöründe attığı stratejik adımlarla hem yerel kalkınmayı hem de uluslararası iş birliklerini güçlendiren örnek bir model haline geldi. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Tarım Bakanlarını bir araya getirerek uluslararası fındık deklarasyonuna öncülük eden kent, böylece bölgesel iş birliği adına önemli bir ilki gerçekleştirdi. Fındık Verimliliği (FİNVER) projesiyle bahçelerdeki üretim kapasitesi artırıldı, fındık üretiminde nitelikli dönüşümün önü açıldı.

Fındık kapsülünün yem olarak değerlendirilmesi ve fındık kabuğundan aktif karbon üretimi gibi yenilikçi projelerle Ordu, fındıkta sadece üretici değil, aynı zamanda değer yaratan bir merkez konumuna geldi.

Markalaşma yolunda da önemli adımlar atan Ordu, “Kybele” markasıyla fındığı ulusal ve uluslararası pazarda güçlü bir kimliğe kavuşturdu. Sektörde yıllardır konuşulmasına rağmen hayata geçirilemeyen lisanslı depo yatırımı için de somut adımlar atılmış oldu.