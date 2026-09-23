Fındıkta fiyat makası açıldı: Üretici TMO kuyruğuna girdi
Giresun’da serbest piyasada fındığın kilogram fiyatı 185 liraya kadar gerileyince üreticinin rotası değişti. Aradaki fiyat farkı, TMO alım noktalarında uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.
Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatlarındaki düşük seyir devam ediyor. Sezonun başında kilogramı 200 lira seviyelerinde işlem gören fındık, serbest piyasada 185 liraya kadar düştü.
50 randıman esas alınarak belirlenen fiyatların, mevsim koşullarının yanı sıra bazı bölgelerde görülen kahverengi kokarca zararı nedeniyle daha düşük seviyelere gerilediği ifade ediliyor.
Üreticinin rotası TMO’ya döndü
Serbest piyasada fiyatların gerilemesi, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ilgisini artırdı. Sezon başında 50 randıman fındık için kilogram başına 255 lira alım fiyatı açıklayan TMO’nun Giresun’daki noktalarında yoğunluk oluştu.
Giresun Merkez ile Bulancak, Keşap, Espiye, Güce, Tirebolu ve Görele ilçelerinde hizmet veren TMO alım noktalarına ürünlerini getiren üreticiler, uzun kuyruklar oluşturuyor.
FİSKOBİRLİK’te fiyat 210 lira
Fındık üreticilerinin ortak kuruluşu FİSKOBİRLİK bünyesindeki Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi’nde ise Giresun kalite 50 randıman fındığın kilogram fiyatı, ortak üreticiler için 210 lira seviyesinde bulunuyor.
Kooperatif ayrıca üreticilere randıman başına 4 lira 20 kuruş ödeme yapıyor.