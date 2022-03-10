Fındıkta ilk rekolte tahmini 790 bin ton

Baharın gelmesi ile birlikte dalları da yeşeren fındıkta 2022 ürünü rekoltenin ilk tahmini çiçek sayımı şekli ile yapıldı.

Aldığımız duyumlara göre sektör temsilcilerinin her sezon öncesi yaptırdığı çiçek sayımı 2022 sezonu öncesi tamamlandı. Rekolte, 790 bin ton çıktı. Ancak sektör temsilcileri gerçek rekoltenin temmuz sayımlarında ortaya çıkacağını not olarak düştüler.

Bunun 242 bin tonu Batı Karadeniz’de, 547 bin tonu ise Doğu ve Orta Karadeniz’de fındık üreten illerde yer alıyor.

Yaklaşık 744 bin hektarlık alanda fındık üretimi yapılan Türkiye'de çiçek sayımı şekli ile yapılan tahminin ardından iki ayrı dönemde daha tespit gerçekleştiriliyor. Kesin rekolte tahmini ise temmuz ayının ilk haftasında çotanak sayımı şekli ile gerçekleştiriliyor.

Çiçek sayımı şekli ile yapılan tahminin sonrasında hava şartlarına göre üründe azalma ya da artmalarda olabiliyor. Çiçek sayımı o günkü şartlardaki tespit anlamına geliyor.

Bu arada TMO'nun kilosunu 39 liradan 15 bin ton levanta Giresun kalite fındık ihalesine şimdiye kadar 7 bin tonluk alım teklifi geldi,. Yetkililer tekliflerin devam ettiğini, ihale gününe kadar da 15 bin tonluk miktarın yakalanacağını söyledi.