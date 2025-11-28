Finlandiya ekonomisi alarm veriyor

Avrupa Komisyonu, bu hafta Finlandiya hakkında aşırı kamu açığı nedeniyle ilk disiplin adımlarını attığını açıkladı. AB kurallarına göre üye ülkelerde bütçe açığının GSYH’nin yüzde 3’ünü aşmaması gerekiyor. Ancak Finlandiya bu eşiği geçmiş durumda. Ülke şimdi, hangi önlemleri alması gerekeceğini ve bu adımlar için kendisine ne kadar süre tanınacağını bekliyor.

Helsingin Sanomat gazetesi, Finlandiya’nın yalnızca 15 yıl önce mali disiplin konusunda diğer ülkeleri uyaran bir konumda olduğunu hatırlattı. Gazetenin ifadesiyle, Finlandiya bir zamanlar sınıfta öğretmenin gözdesiyken, bugün arka sıralara düşmüş durumda.

Roller tamamen değişmiş durumda

2011’de Yunanistan kurtarma paketine destek verirken teminat talep eden tek ülke Finlandiya olmuştu. Bugün ise roller tamamen değişmiş durumda. Yunanistan geçen yıl bütçe fazlası verirken, Finlandiya 2008’den bu yana her yıl bütçe açığı veriyor. Gazete, mevcut ekonomik sorunlardan son 15 yılda iktidarda bulunan tüm parlamenter partileri sorumlu tutuyor.

Nokia’ya dayalı refah yanılsaması

Gazetede yer alan başyazıda, ülkenin o dönemdeki ekonomik gücünün büyük ölçüde Nokia’ya dayandığı vurgulandı. Ancak Nokia’nın pazar hâkimiyeti zayıflamaya başlayınca, Apple ve Android sistemlerinin yükselişiyle şirket hızla geriledi.

Yavaş ve sinsi bir kriz

Yazıya göre Finlandiya’nın temel sorunu, değişim iradesinin eksikliği. Kriz, 1990’ların başındaki gibi ani değil; “ısıtılan bir tenceredeki kurbağa” benzetmesiyle, yavaş ama tehlikeli biçimde ilerliyor. Maliye Bakanı Riikka Purra da komisyonun değerlendirmesinin sürpriz olmadığını belirterek, Aralık ayında AB’nin düzeltme konusunda ne kadar süre tanıyacağının netleşeceğini ifade etti.