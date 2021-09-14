Finlandiya merkezli Salcomp’ta işçilerden sendika eylemi

Mehmet KAYA

ANKARA- Elektronik firmalarına üretim yapan Finlandiya merkezli Salcomp şirketinin, İstanbul fabrikasında sendikaya üye olan işçileri işten çıkardığı belirtildi. Türk Metal Sendikası, şirket önünde eylem başlattı. Finlandiya merkezli Salcomp İstanbul fabrikasında Çin markası Xiaomi için üretim yapıyor.

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Türk Metal Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Ali Akman, örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarmalar yaşandığını, 6 Eylül günü itibariyle ise örgütlenmeyi tamamlayarak yetkiyi aldıklarını söyledi. İşten çıkarmaları protesto etmek için üretim yavaşlatma eylemi sonrası, sendikalı olan 170 işçinin daha işten çıkarıldığını belirten Akman, “Eylemi gerekçe gösterdiler ama aralarında eyleme katılmayan işçiler de var. Sendikalı oldukları için işten çıkarıldıkları gerekçesiyle dava açtık, ayrıca müfettiş talep ettik. Müfettiş incelemesini bitirdi. Eylemimiz 18 gündür devam ediyor.” dedi.

Uluslararası dayanışma için girişimde bulunuldu

Mehmet Ali Akman, sendika olarak talep ettikleri müfettişin incelemesini bitirdiğini ve sendikalılık nedeniyle iş akdi fesihlerini tespit ettiğini söyledi. Uluslararası dayanışma için, uluslararası federasyon IndustriAll nezdinde girişimlerde bulunduklarını belirten Akman, “Kısa sürede uluslararası dayanışmanın da başlayacağına inanıyorum” dedi.

Perde çekilmesine tepki gösterdi

Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Mehmet Ali Akman, Salcomp fabrikası önünde eylemlerinin devam ettiği dönemde işverenin fabrika çitlerini güçlendirerek görüntüyü engelleyecek malzemelerle perde oluşturduğunu belirterek, işçilerle iletişimi kesmeye çalıştığını belirterek uygulamaya tepki gösterdi.