Finlandiya’da miras ve hediye vergilerine düzenleme

Finlandiya Parlamentosu’nun onayladığı yasa değişikliğiyle birlikte, miras vergisinin uygulanmaya başladığı alt sınır 20 bin Euro'dan 30 bin Euro'ya çıkarıldı. Yeni düzenleme, 2026 yılının başından itibaren yürürlüğe girecek ve bu tutarın altındaki miraslar vergiden muaf olacak. Ayrıca hediye vergisine tabi tutulan asgari tutar da 5 bin Euro'dan 7 bin 500 Euro'ya yükseltildi. Vergi ödeme koşulları da mükellefler lehine daha esnek hale getirildi.

Hedef miras vergisini tamamen kaldırmak

Finlandiya’da miras vergisi sistemi 2009’dan bu yana büyük ölçüde değişmemişti. Ancak artan gelirler ve yaşam maliyetleri nedeniyle verginin fiilen ağırlaştığı eleştirileri yapılıyordu. Başbakan Petteri Orpo’nun liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi reformu güçlü şekilde desteklerken, partinin uzun vadeli hedefinin miras vergisini tamamen kaldırmak olduğu belirtiliyor. Buna karşın koalisyonun ikinci büyük ortağı Finliler Partisi, miras vergisinin kaldırılmasına karşı çıkıyor ve gelir vergilerinin düşürülmesini öncelik olarak görüyor.