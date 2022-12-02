Fintech tüm zamanların rekorunu kırdı

“Melek yatırımcı” olarak bilinen girişimciler, Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Sistemi’nde, başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere Haziran 2013’ten bu yana toplam 21,4 milyon lira sermaye sağladı. Bu tarihten itibaren toplam 734 melek yatırımcı lisansı düzenlendi. Bunlardan 349’u aktif durumda bulunuyor.

Amerika’da geçtiğimiz yıl 340 bin melek yatırımcı startup ve girişimcilere toplam 26 milyar dolar akıllı yatırım gerçekleştirdi. Türkiye şu anda Avrupa’nın beşinci büyük startup pazarı konumunda.

Girişimcilik ekosistemine daha fazla melek yatırımcının dahil olmasına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen Meleklerin Günü 2 geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Yatırım sektörünün önde gelen isimleri, melek yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ve girişimciler bir araya geldi. Deneyim sahibi melek yatırımcılar, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panellerde sektördeki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

“350 yatırımcı, yatırım turuna katıldı”

startup.watch Kurucusu Serkan Ünsal, sektörün gidişatına dair değerlendirmelerde bulunurken bazı önemli verileri de katılımcılarla paylaştı. Serkan Ünsal, “Türkiye ekosistemine baktığımızda, bilanço olarak tahminen geçen yıla yakın bir konumda veya geçen yılın biraz üstünde bitireceğiz. Bu sene verilerine bakacak olursak, 350 yatırımcının en az bir yatırım turuna katıldığını görüyoruz.

Gaming ve fintech yatırımlarını değerlendirdiğimizde, fintech’te tüm zamanların rekorunu kırıldı. Yatırımcılar sadece fintech’lere 89 milyon dolar değerinde yatırım yaptı.

Dünya genelinde yatırım miktarlarının düştüğünü söyleyebiliriz” dedi.

“Girişimcilerin optimist realist olması gerekiyor”

TheLifeCo Kurucusu Ersin Pamuksüzer, “Melek yatırımcılık anlayışımda mentörlük ön planda, yatırımcılık arka planda yer alıyor. Yatırımcı tarafında, yeni girişimler noktasında karşıdaki girişimcinin kimliği önem kazanıyor. Benim anlayışıma göre girişimcilerin optimist realist olması gerekiyor. Ancak böyle girişimciler başarı sağlayabilir. Gereğinden fazla optimist olan birisi büyük bir ihtimalle batar. Girişimlerin zamanın ruhunu da takip edebilmesi gerekiyor. Tavsiyem fikirlerinden çok kendi mesleklerine saygıları olsun. Girişimciler ekosisteme daha fazla hâkim olarak melek yatırımcıları ikna edecek bir duruş sergilemeli” dedi.

“Kişilere yatırım yapıyoruz”

Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, “Melek yatırımcılıkta kişilere yatırım yapıyoruz. Ancak kurucuları destekleyen en önemli faktörün ekipler olduğunu görüyoruz. Sizi ileri taşıyan ve dikkat çeken bir kurucu, iş süreçlerindeki çok küçük noktalarda başarısızlık yaşayabiliyor. Birbirlerini tamamlayan ekiplerin olmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Yatırımcı tarafında girişimcilerin performans odaklı, işine hâkim ve net olması bekleniyor. 5 dakikalık bir sunum olsa dahi işin özünün hızlı bir şekilde anlatılması oldukça önemli. Yatırım görüşmelerinde, girişimlerin potansiyel olarak sorulabilecek bazı soruların altını doldurmasının temel nokta olduğunu ifade edebiliriz” dedi.

“İş birliklerini büyütmeye çalışıyoruz”

Girişimci Kurumlar Platformu Başkanı Tuğrul Ağırbaş, “Kurumları, girişimci kurumlar haline getirmeye çalışıyoruz. Birbirimizden öğrenerek girişim ekosistemindeki iş birliklerini büyütmeye çalışıyoruz. Kurumdan çıkıp girişimci olunur mu? Kendi serüvenimde bu soruya cevap arayarak insanlara örnek olmak istiyorum. Herkes gerekli tecrübeleri kazandıktan sonra mentör ve yatırımcı oluyor. Farklı bir yola girerek girişimciliği test etmeye yöneldim” dedi.

Melek yatırımcılık hakkında...

Melek Yatırımcılık Yönetmeliği olarak bilinen “Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği” 15.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bireysel katılım yatırımcısı (“BKY”) nedir?

Birçok ülkede Business Angel, Angel Investor gibi isimlerle anılan ülkemizde de bir süredir Melek Yatırımcı olarak kullanılmaya başlanan bu tabir Yönetmeliğe Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) olarak girmiştir. BKY, kişisel maddi varlıklarını ve tecrübelerini başlangıç aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişilerdir. BKY’lerin yaptıkları yatırımlar, fonlar ya da stratejik ortaklarla kıyaslanınca düşük seviyelerde olup bu tip yatırımların amacı başlangıç aşamasındaki şirketin belli bir noktaya kadar ilerlemesini sağlamaktır.

Yönetmelik kapsamında sadece gerçek kişiler BKY olabilecek yani kurumlara BKY lisansı verilmeyecektir. Bu durumda Bireysel Katılım Yatırımcılığı sisteminde dikkat edilecek ilk önemli nokta Lisanslı Yatırımcıların sadece gerçek kişiler olabileceği hususudur.

BKY olmanın şartları nelerdir?

BKY olabilmek için Hazine Müsteşarlığına başvurarak BKY Lisansı almak gereklidir.

BKY lisansının süresi ne kadar?

Başvurusu uygun görülen BKY’lere verilen lisans, lisansın Hazine Müsteşarlığı tarafından verildiği dokumanda belirtilen tarihten itibaren beş yıl için geçerlidir. Lisans Süresi BKY Ağları vasıtası ile 5’er yıllık sürelerle uzatılabilir.

En çok kaç şirkete yatırım yapılabilir?

Ortak BKY yatırımları hariç toplam Lisans dönemi olan 5 yıl içinde en çok 20 farklı anonim şirkete yapılan yatırımlar için devlet desteği sağlanmaktadır. Bu sayıdan fazla yapılan yatırımlar için herhangi bir devlet desteği sağlanması şu aşamada söz konusu değildir.