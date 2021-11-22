Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı 'sınırlı olacak' mesajı

ANKARA(DÜNYA) - Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yazılı bir açıklama yaparak ekmeğin 4-5 lira olacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ekmeğin temel girdilerinde hissedilir bir yükseliş olduğunun altını çizen Balcı, “Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz, su vb. her gün fiyat değişmektedir. Ancak, bu demek değildir ki, biz vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık. Yaşanmakta olan bu hassas durumdan vazife çıkarmak isteyenlere karşı dur dememiz gerekiyor.” dedi.

Balcı, dün olduğu gibi bugün de fiyat artışlarının makul seviyelerde değerlendirilerek güncelleneceğini söyleyerek, zammın sınırlı olacağı mesajını verdi.