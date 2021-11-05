Fırıncılardan 'ekmeğin kilogramı 12 TL'yi aşmasın' genelgesi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülke genelinde 10 TL olan ekmeğin kilogram fiyatının 12 TL'nin üzerinde olmaması için genelge gönderdiklerini söyledi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı bugün düzenlediği basın toplantısında "ülke genelinde 10 lira olan ekmeğin kilogram fiyatının 12 liranın üzerinde olmaması için odalarımıza genelge gönderdik" dedi. Balcı, girdilerdeki maliyetlerindeki artışın yüksek olduğunu da söyledi.

Enflasyona etkisi 50 baz puan

Ekmek TÜFE üzerinde yüzde 2.5 ile oldukça yüksek bir ağırlığa sahip. Ekmek ayrıca TÜFE sepetinde yüzde 26 ağırlığı bulunana gıda ve alkolsüz içeceklerin içindeki en büyük paya da sahip. Ekmeğin fiyatının 10 TL'den 12 TL'ye çıkmasının TÜFE'ye yaklaşık 50 baz puan yukarı yönlü etkisi bulunuyor.