Firmalar pandemiyi geride bıraktı, ihracatta vites artıracak

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail AKBULUT

Global MRO, sektörünün en büyük 3 şirketinden biri olmayı hedefliyor

2020 yılı içerisinde havacılık ve havacılık bakım onarım sektörlerinde küresel ölçekte faaliyet gösteren birçok firmanın küçülmeye gittiğini, hatta iflas ettiğini söyleyen Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, bugün 2020 yılındaki bu karamsar havadan uzaklaşılarak bir toparlanma sürecinin başladığını kaydetti. Yapmış oldukları değerlendirmelerin kendilerine sektörün pandemi öncesi dönemdeki büyüklüğüne 2023-2024 yıllarında ulaşılacağı sonucunu verdiğini belirten Akbulut, “Özellikle bölgesel uçuşların ve pandemi sürecinde büyük bir pazar genişlemesi yakalayan e-ticaretin etkisiyle hava-kargo faaliyetlerinin artacağını söyleyebiliriz. Büyüyen ve genişleyen bu filoların havacılık bakım onarım sektörü üzerinde yaratacağı olumlu etki, sektörün pazar büyüklüğünü artıracak ve şirketimize yeni iş alanları kazandırmamız için bize fırsat sağlayacaktır” dedi.

Rekabet gücünü artıracak

Pandemi, dünya genelinde birçok hava yolu şirketini ve bakım kuruluşunu derinden etkiledi ve faaliyetlerini durdurma noktası getirdiğini ifade eden Akbulut, şöyle devam etti: “Pandeminin şirketimiz üzerindeki etkilerini azalttığımızı ve sektörde yaşanılan küçülmeden daha az bir küçülme verisi ile rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştığımızı söyleyebilirim. Kapasitemizdeki artış ve İstanbul Havalimanı’nın sağladığı itici güç bir çarpan etkisi oluşturacak, kısa vadede sektördeki rekabet gücümüzü ve pazar payımızı artırmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. Çalışanlarımızın gayreti ile global MRO sektörünün en büyük 3 şirketinden biri olma hedefimize kısa zamanda erişeceğimize inanıyorum.”

Destek Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz

Destek Patent, ülke ekonomisine Katkıyı globalleşerek artıracak

Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin önemli unsurlarından biri olan ihracatın ülkenin yurt dışındaki ticari alanlarda gelişimine büyük katkı sağladığını kaydeden Destek Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, aynı zamanda milli ekonominin gelişmişlik düzeyini de gösteren önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Fikri ve sınai haklar alanında 38 yıldır faaliyet gösteren bir firma olarak, hem Türkiye’de hem de dünyada marka, patent ve tasarım konularında tescil hizmetleri sunduklarını dle getiren Yamankaradeniz, “Bu alanda yapmış olduğumuz çalışmalarla dünyada bilinen bir marka haline gelen Destek Patent, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası alanda da hizmetlerini çeşitlendirmeye, hizmet ağını genişletmeye ve globalleşmeye devam etmektedir. Bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün en önemli göstergelerinden biri olan fikri ve sınai haklar alanında yapılan yatırımlar, hiç şüphesiz küresel rekabet gücümüzü artırmaktadır. Bizler de Destek Patent olarak tüm çalışmalarımızı, verdiğimiz eğitimlerle ve yaptığımız iş birlikleriyle harmanlayarak, bu alandaki bilinci yaygınlaştırmak ve ülkemizin güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşmasına katkı sağlamak hedefiyle yürütmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, ekonomimizin büyümesine katkı sağlayarak, Türkiye’de ve küresel pazarlarda ülkemizin, girişimcilerin ve sanayicilerin destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz

Bahçeşehir Üniversitesi, 123 ülkeden 6 bin 500’ün üzerinde öğrenci ağırlıyor

Bahçeşehir Üniversitesi olarak, 4 kıtada 6 üniversitesi ve her yıl uluslararası öğrenci alanında hizmet ihracatı rekoru kırdıklarının altını çizen Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz, ülkeyi uluslararası eğitim dünyasında başarıyla temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Karadeniz, üniversitenin kuruluşundan bu yana eğitimin ve bilimin ışığında her zaman daha iyisini amaçlayarak, Türkiye’yi dünyanın önemli bir buluşma noktası haline getirmeyi hedefleri arasında ilk sırada tuttuğunu dile getirdi. Bu misyonu hayata geçirirken Türkiye’yi sadece uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği bir akademi üssü haline getirmeyi değil, aynı zamanda niteliği sürekli artırmayı da önceliklerimiz arasında tuttuklarına değinen Karadeniz, “Katma değeri en yüksek hizmet ihracatı olarak gördüğümüz eğitim ihracatını artırarak ülke ekonomisine eğitim alanında rekor denilebilecek seviyede katkıda bulunduk. Şu an 123 ülkeden 6 bin 500’ün üzerinde uluslararası öğrenciyi kampüslerimizde ağırlamakta, güçlü akademik kadrolarımızla binlerce gencimizi geleceğe hazırlamaktayız. Mezun olan uluslararası öğrencilerimiz, kendi ülkelerindeki kariyerlerinde önemli atılımlar gerçekleştirmekte ve ülkemizin de birer elçileri olarak gönülden destek vermektedirler. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında mezun olan her uluslararası öğrencimizin yerini iki yeni kayıt alarak ve ülkemizin eğitim alanındaki ilk Turquality markası olarak, yurtdışındaki yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tanıtım faaliyetlerimizi arttırmayı ve sürdürülebilir başarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay

Türkiye’nin dizi yapım kalitesi dünyada lider konuma geldi

Türkiye’nin 2007’de başlayan dizi ihracatının yaklaşık 15 yılda ciddi bir büyüklüğe ve değere ulaştığı bilgisini veren Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay, Türkiye’nin yapım kalitesi ve hikayelerinin tüm dünyada kabul gördüğünü, hatta lider konuma geldiğini söyledi. Ay Yapım olarak bu dönem içinde yaptıklarını dizilerin neredeyse tamamının ihraç edildiğini aktaran Çatay, “Bu ödülü yıllardır üst üste almak gurur verici. İhracatımız yalnızca dizi ihracatı olarak değil, daha da önemlisi format ihracatı olarak da gerçekleşti” dedi.

Türk dizilerini kendilerine uyarlayan ülkeler var

Ulusal kanalda uzun soluklu ve başarılı bir dizi yaparken bunun hikayesinin de dünyada ilgi çekiyor olmasını sağlayabilmenin önemli olduğunun altını çizen Çatay, şunları dile getirdi: “Mesela Fatmagül, 140 kadar ülkeye ihraç edilirken 2 ülkede de adapte edilerek yeniden yapıldı. Türkiye’de kadınlar adına yarattığı farkındalığı yayınlandığı ülkelerde de yarattı. Kara Sevda Uluslararası Emmy Ödülü kazanan ilk Türk dizisi oldu ki bu sektörün en prestiji uluslararası ödülü diyebilirim. Tabii hedefimiz her zaman olduğu gibi öncelikle kaliteli, iyi işler yapmak. Geçen yıllarda başladığımız uluslararası ortak yapım alanında büyümek. Viacom ile ortak Latin Amerika’da adaptasyonunu yaptığımız Şahsiyet, Amerika’da yayınlanmaya başladı. Şu anda Ortadoğu’daki yayıncılar için yabancı oyuncular ile Ufak Tefek Cinayetler’in Arapça versiyonunu çekiyoruz. Türk yapımcıların kaliteli işleri yapabilme becerisi dünyanın önemli yapım firmalarının dikkatini çekti ve talep arttı. Tüm hizmet sektörü için 2022’nin daha da başarılı ve sağlıklı olmasını dilerim.”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

Halkbank, hizmet ihracatına 35 milyon dolarlık katkı sağladı

2021 Eylül sonu itibariyle toplam kredileri 603,1 milyar TL'ye yükselterek, ülke ekonomisine katkılarını sürdürdüklerini söyleyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 724,2 milyar TL’ye ulaşan aktif büyüklükle Türkiye ekonomisini destekleyen en önemli bankalardan biri olduklarına dikkat çekti. Halkbank olarak hizmetlerini sınırların ötesine taşıyarak vatandaşların ve ihracatçıların yanında yer aldıklarını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

“Bunun sonucu olarak yurtdışı yerleşik müşterilerimizden ve yurtdışındaki iştiraklerimizin faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelirlerle 2020 yılı toplam hizmet ihracatımızı 35 milyon dolar seviyesine taşıdık. Hizmet yelpazemizi genişleterek, geçen yıla göre dolar bazında yüzde 26 büyüme başarısı sağladık. Çabalarımızın Hizmet İhracatçıları Birliği’nce birincilik ödülü ile taçlandırılmasından gurur duyuyoruz. Ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve bankacılık sektörüne örnek oluşturacak işlere imza atarken, bu yöndeki hizmet ihracatımızı geliştirmeye ve Türkiye’ye fayda sağlayacak çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz. Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından aldığımız bu ödül, Türkiye’nin kalkınması yolunda yeni projeler geliştirmeye yönelik moral ve motivasyonumuzu pekiştirmektedir.”

Yapı Merkezi Holding CEO’su Aslan Uzun

Üç kıtaya yayılan Yapı Merkezi globalleşme adımlarını hızlandıracak

Yapı Merkezi’nin bugün, taşımacılık, altyapı ve genel müteahhitlik alanlarında global öncü konumuna geldiğini belirten Yapı Merkezi Holding CEO’su Aslan Uzun, şirketin 3 kıtada 3 bin 700 kilometreden fazla demiryolu ve 58 raylı sistem projesini başarıyla tamamladığını kaydetti. 2016 yılında hayata geçirdikleri Avrasya Tüneli Projesi’nin dünyanın deniz altından geçen 2 katlı ilk karayolu tüneli olma özelliğini taşıdığını aktaran Uzun, “Tamamlandığında dünyanın en uzun (2.023m) açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü projesi de içinde olmaktan tarif edemeyeceğimiz, heyecan duyduğumuz çalışmalar arasında yer alıyor” dedi.

Türkiye’de olduğu kadar Afrika’dan Avrupa’ya dünyanın birçok ülkesinde olağanüstü mühendislik başarısı olarak kabul edilen projelere imza atmanın hem gururunu hem de mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uzun, “Ülkemizden aldığımız güçle global çapta başarılarımızı hep bir adım öteye taşıyacağız. Ülkemiz ile birlikte büyüyüp gelişirken, Türkiye'nin istihdam ve katma değerinin ileri medeniyetler seviyesine ulaşmasına katkı sağlamak en büyük amacımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle sürdürdüğümüz çalışmalarımızın ödüllerle taçlandırılması da bizler için ayrı bir mutluluk” dedi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener

TAV’ın küresel ayak izi 92 havalimanına ulaştı

Havacılık sektöründe bu yıl aşılama oranlarının artmasıyla birlikte seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kalktığı normalleşme dönemine girdiklerini ifade eden TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Özellikle üçüncü çeyrekte başlayan bu görece normalleşme dönemi ile birlikte gerek Türkiye’de, gerekse de operasyonlarımızın bulunduğu diğer ülkelerde yolcu trafiğinin toparlanmaya başladığını görüyoruz. 2020’de, bir önceki yılın yaklaşık yüzde 30’una düşen küresel hava trafiği, 2021’de 2019’un yaklaşık yüzde 50-55 seviyelerine ulaşacak. Havacılık kurumlarının beklentileri 2022’de bu oranın yüzde 80-85’lere yükseleceği ve sonraki yıllarda 2019 seviyesini yakalayarak yeniden büyüme trendine gireceği yönündedir” dedi.



8 ülkede 15 havalimanı

TAV Havalimanları olarak bugün sekiz ülkede 15 havalimanı işlettiklerini aktaran Şener, “Hizmet şirketlerimizle birlikte küresel ayak izimiz 26 ülkede 92 havalimanına ulaşıyor. Bu yıl Kazakistan Almatı Havalimanı’nda operasyonlara başladık. Önümüzdeki dönemde hedef bölgelerimizde yeni fırsatları değerlendirerek portföyümüzü genişletmeyi amaçlıyoruz. 2020 yılında en çok ihracat gerçekleştiren şirketler arasında yer alarak Türkiye’nin hizmet sektöründeki küresel gücünü gösteren Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından ödüllendirilmekten mutluluk duyuyoruz. 30 bin çalışanımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte ülkemizi dünyanın dört bir yanında en iyi şekilde temsil etmek üzere çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik

5 kıtaya yayılan Ford Otosan mühendislik ihracatında da lider

Ford Otosan olarak 5 kıtada 78 ülkeye araç ve parça ihraç ettiklerinin bilgisini veren Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, Ford Otosan’ın 5 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin dönüşen otomotiv endüstrisinde lider konumunda olduğunu kaydetti. Ford-Trucks’ın ağır ticari araçlarının mühendislik ve üretim merkezi liderliği rolünü üstlendiğini ifade eden Gökçelik, “1400’ü aşkın Ar-Ge mühendisimizle Ford’un global ürün geliştirme faaliyetleriyle de yeni projelere imzamızı atıyoruz ve Türk otomotiv sektörünün en büyük Ar-Ge organizasyonuna sahibiz. Bu yetkinliğimiz sayesinde ülkemizin mühendislik hizmeti ihracatında da lideriz” dedi.

Gerçekleştirdikleri mühendislik ihracatıyla da ülke ekonomisine ve otomotiv sektörüne katkıları artırarak sürdürdüklerinden bahseden Gökçelik, şöyle devam etti: “Günümüzde hızla yükselen e-ticaret ve mobilite trendine yönelik ihtiyaçlardan yola çıkarak, elektrikli araç ve ticari araç üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimini inovasyon gücümüzle birleştirerek hayata geçirdiğimiz Rakun Mobilite şirketimiz de inovasyon ve mühendislik alanındaki gücümüzün bir başka göstergesidir. Tüm bu gelişmeler ışığında, önümüzdeki sene de otomotiv sanayinin dönüşümünde lider rolümüzü pekiştirmeye ve kuvvetli mühendislik yetkinliklerimiz sayesinde ‘Hizmet İhracatı Şampiyonları’ arasında yer almaya devam edeceğiz.”

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar

Acıbadem, sağlık ihracatını artırdı 5 ülkede 22 hastaneye ulaştı

Acıbadem Sağlık Grubu olarak, Türkiye Hizmet İhracatçıları Ödülleri’nde 6 yıldır birinci olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, bu sonucun grubun yanı sıra Türkiye’nin de başarısı olduğuna değindi. Türkiye’nin sağlıktaki marka değerinin giderek yükseldiğine dikkat çeken Aydınlar, “Acıbadem, bugün Türkiye ile birlikte Makedonya, Bulgaristan, Hollanda ve Sırbistan olmak üzere 5 ülkede, 22 hastane ve 18 tıp merkezi ile hizmet sunuyoruz. Sağlık turizmi için kurduğumuz ve hızla sayısını artırdığımız 23 ülkedeki 43 Healthpoint ofisimizle yabancı hastaların ihtiyaç duyduğu tüm süreçlerde onların yanında oluyor, danışmanlık ve yönlendirme hizmeti veriyoruz” dedi.

Yazılım da ihraç ediyor

Acıbadem’in, hastalarına sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra, kendi ürettiği ve geliştirdiği sağlık ürünleriyle de yurtdışında adından söz ettirdiğini vurgulayan Aydınlar, şöyle devam etti: “Örneğin, Acıbadem’in 30 yıllık deneyimi ile kendi ekiplerimizin geliştirdiği; ilaç güvenliğini sağlayan Astore teknolojisi ve Cerebral Plus adlı hastane yönetim yazılımını, artık dünyanın değişik ülkelerindeki sağlık kuruluşları da kullanmaktadır. Acıbadem, bundan sonraki süreçte de, daha çok sayıda yabancı hastaya hizmet vermeye ve ürettiği sağlık teknolojileriyle dünyada bir Türk markası olarak güvenilir ve yenilikçi algısını geliştirmeyi hedeflemektedir. Kurumsal vizyonumuz gereği dünyada referans bir sağlık kuruluşu ve global dünya markası olma yolculuğumuza devam edeceğiz.”

OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Akan Bektaş

20 ülkede faaliyet gösteren OTI yılda 4 milyon kişiye hizmet verecek



Tur operatörlüğü, seyahat acenteliği, konaklama, havacılık, bilişim teknolojileri ve güvenlik alanında faaliyet gösteren OTI Holding’in iştiraki Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş. olarak turizmin büyük bir sınavdan geçtiği pandemi döneminde bile faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden OTİ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Akan Bektaş, 2021 yılında Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 300 bin misafire ev sahipliği yaptıklarını belirtti.



Gelinen nokta itibariyle, 20 ülkede yılda 3 milyon misafire, 7000 düzenli çalışanı ile hizmet veren OTI Grubu olarak hedeflerinin önümüzdeki yıl bu sayıyı 4 milyona çıkarmak olduğunu söyleyen Bektaş, “Bunu yaparken de pandemi dönemini en iyi yöneten ülkemizi ana destinasyonumuz olarak konumlandırmaya devam edeceğiz ve global pax olarak hedeflediğimiz 4 milyon turistin 2 milyondan fazlasını Türkiye’ye gönderecek, ülkemiz ile büyüyeceğiz. Hizmetler sektörlerinin yarattığı katma değeri artırmak için çalışan HİB’in yayınladığı ‘İhracatın Şampiyonları’ listesinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yer almaktan dolayı büyük bir gurur duyuyor, bu listeye girmemizi sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

NKY Mimarlık ve Mühendislik CEO'su Birhan Emre Yazıcı

ENR listesinde ilk 100’de olan NKY Küreselde yeni pazarlara odaklandı

Türk mühendislik ve müşavirlik firmalarının son yıllarda Rusya ve Türki Cumhuriyetler pazarlarından sonra yeni pazarlarda da geliştiğini belirten NKY Mimarlık ve Mühendislik CEO'su Birhan Emre Yazıcı, “Türk firmaları, Körfez, Afrika, Güneydoğu Asya ve Avrupa pazarlarında ciddi projelerin tasarım ve kontrollük hizmetlerine imza atarak ENR gibi uluslararası listelerde üst sıralarda yer alıyorlar” dedi.

NKY Mimarlık ve Mühendislik’in 30 yıldır Türkiye’de ve farklı ülkelerde önemli projelerin yönetiminde ve tasarımında görev aldığını kaydeden Yazıcı, şu bilgileri paylaştı: “Şu anda 1000’nin üzerinde mimar ve mühendisiyle, 7 farklı ülkede devlet kurumları, Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası gibi prestijli işverenlerin önemli projelerinde Türk mimar ve mühendisliğinin kalitesini ve gücünü gösteriyor. NKY Mimarlık & Mühendislik son 5 yıldır ENR Top 225 International Design Firms listesinde ilk 100’de yer alıyor. Ayrıca, Hizmet İhracatçılar Birliği’nin Teknik Müşavirlik Sektör şampiyonu olarak sektördeki yerini sağlamlaştırarak, yeni pazarlar ve farklı projelerle daha önemli başarılara imza atma hevesiyle genç ama tecrübeli kadrosuyla yol almaya devam ediyor. 2021 yılında da Hizmet İhracatı Şampiyonları listesinde birinci olmamızı sağlayan tüm ekibimize ve bizlere desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerimize teşekkür ederek, önümüzdeki yılda da aynı listede olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.”

Mayen CEO’su Soner Cesur

Mayen, telekomünikasyon alanında dünya markaları için hizmet tasarlıyor

2016 yılından beri telekomünikasyon kategorisinde Türkiye’nin hizmet ihracatı şampiyonu olduklarını hatırlatan Mayen CEO’su Soner Cesur, “Bu yıl bir kez daha ihracat şampiyonu olduğumuz için büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyoruz. Dünyanın lider markaları için uçtan uca yeni nesil müşteri deneyimi tasarlıyoruz ve 12 dilde müşterilerimize hizmet sağlıyoruz. Bir kez daha çağrı merkezi sektörünün yabancı dilde hizmet veren en büyük oyuncusu olarak ödüllendirilmek, müşteri deneyiminde hergün daha da iyisini yapmak adıma bizi motive ediyor” dedi.

Global ödülleri de var

“Hizmet sektöründe istihdam yaratmaya devam ederken bir yandan da ülkemizin döviz girdisini artırmak için var gücümüzle çalışarak Türkiye'nin hizmet ihracatına destek olmaya devam edeceğiz” diyen Cesur, “Aynı zamanda 2020 ve 2021 yıllarında birçok farklı ödüle de layık görüldük. İş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Stevie Uluslarası İşletme Ödülleri’nde 2016 yılından beri “Yılın Şirketi”, “Yılın İnovasyonu”, “Kurumsal Öğrenme” “İş Teknolojisi Çözümü” ve “Yılın En İyi Yeni Ürünü” kategorilerinde altın ödül sahibiyiz. Bu yıl ayrıca Contact Center World Ödülleri’nde EMEA bölgesinin en iyi çağrı merkezi seçildik. Organizasyonumuzun böyle ödüller ve başarılar ile taçlandırılmasını sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma azimli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Yeni yılda da müşteri deneyiminde çıtayı daha da yukarı çıkarmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ets Group Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Tünay

Ets Group, hizmet verdiği alanlarda katma değeri artırmayı hedefliyor

Bu yıl da Hizmet İhracatı Şampiyonları Ödülü’nü almaktan dolayı gurur duyduklarına dikkat çeken Ets Group Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Tünay, Ets Group olarak tüm markaları ile varlık gösterdikleri turizm sektörünün, hizmet ihracatındaki öneminin tartışılmaz olduğunun altını çizdi. Hizmet sundukları alanlarda Türkiye’ye katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirten Tünay, koşullar ne olursa olsun, Türkiye’nin bu yöndeki başarı hedeflerine katkıda bulunmak için var güçleriyle çalıştıklarına dikkat çekti. “Aldığımız bu değerli ödül de bu yöndeki çalışmalarımızın doğru yönde olduğunun bir göstergesidir” diyen Tünay, Ets group olarak önümüzdeki yıllarda da hedeflerin üzerine çıkmak için daha da çok çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Taleworlds Entertainment Kurucusu ve CEO’su Armağan Yavuz

“Türk oyun sektörü dünyada daha büyük ihracat rakamlarına ulaşacak”

Oyun sektörünün pandemi şartlarından güçlenerek çıkabildiğini ve büyüme hızının arttığını ifade eden Taleworlds Entertainment Kurucusu ve CEO’su Armağan Yavuz, “Pandemi döneminde çok daha fazla insana erişme fırsatı bulan sektör paydaşlarımız, bu durumun üstesinden gelebilmiş ve birçok sektörün aksine bu dönemde büyümeye devam etti” dedi.

Oyun sektörü için kapanmaların oyuna olan ilgiyi artırdığı gibi firmaların üzerine düşen yükü de aynı ölçüde artırdığını kaydeden Yavuz, şunları söyledi: “Özellikle uzaktan çalışma ile yepyeni bir yarışın içine giren firmalar duruma hızlıca adapte olmuş ve kaldıkları yerden devam etmiştir. Bizleri bu yükü kaldırırken destekleyen çok değerli oyuncularımız motivasyonumuzu kaybetmememiz için en büyük sebep olmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisinin de takdirini kazanmış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemizde oyuna ve oyun sektörüne olan ilgi her geçen gün artarken ihracatçı firmalar olarak bize düşen gençlere ilham olmak ve sektörel bir farkındalık yaratmaktır. Sayısı düzenli olarak artan oyun firmalarımız ile ülkemiz dijital oyun çağında söz sahibi bir ülke haline geldi. İlerleyen dönemlerde Türk oyun sektörü dünyada daha büyük ihracat rakamlarına ulaşacak ve sektörde ülkemizi gurur ile temsil etmeye devam edecektir.”

Çelebi Havacılık Holding Yer Hizmetleri ve Cargo Başkanı Atilla Korkmazoğlu

Havacılıkta 3 kıtaya yayılan Çelebi 40’tan fazla havalimanında hizmet veriyor

Çelebi’nin şu anda dünya genelinde 3 kıtada, 5 ülkede, 40’tan fazla havalimanında hizmet sağladığı bilgisini veren Çelebi Havacılık Holding Yer Hizmetleri ve Cargo Başkanı Atilla Korkmazoğlu, “Sürekli gelişmeye odaklı bir politika uygulayan Çelebi, gelişen marketlere olan ilgisini sürdürürken aynı zamanda şirketin kurulduğundan beri benimsenen aile olgusunu da sürdürmeye devam etmektedir” dedi.

Çelebi’nin her türlü olumlu ve olumsuz koşula kendini adapte edebilme yeteneğine sahip olduğunu aktaran Korkmazoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Çelebi, yıllar boyunca hem operasyonel hem de finansal olarak büyümesini sürdürmüş ve bu onur verici ödülü kazanmaya layık görülmüştür. Sektöründe pek çok açıdan öncü ve lider olan şirketimizin bu başarısında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Finansal ve operasyonel performansının sürdürülebilirliğinde geniş hizmet yelpazesine sahip olmanın önemli başarı faktörü olduğunun bilincinde olan Çelebi, bunun faydasını pandemi döneminde kargo hizmetleri faaliyetlerindeki güçlü konumu sayesinde azami ölçüde görmüştür. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde yurtiçi ve yurtdışında yeni havalimanlarında geniş hizmet ağını sunmaya olanak veren projeleri hayata geçirecek stratejik adımları uygulamayı önceliklendiriyoruz ve ilgili departmanlarımız da iş birliğiyle güzel bir sinerji yakalayıp 2022 yılında şirketimize değer katacak projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz.’’

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı

Pandemiden güçlü şekilde çıkan THY, 6 yeni şehirde uçuşlara başlayacak

Pandeminin etkisi ile havacılık sektörü olarak ciddi bir sınav verdiklerini belirten Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, oluşan mali yapı dengesizliği sebebiyle dünya genelinde hava yollarına toplamda 243 milyar dolar destek sağlandığını vurguladı. Bu süreçte sektörde en hızlı toparlanan hava yollarından biri olduklarını dile getiren Aycı, şu bilgileri verdi: “2020 yılında toplamda taşıdığımız 28 milyon yolcu ile dünyada uluslararası yolcuda beşinci olurken, network taşıyıcılar arasında Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu olduk. 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde de bu konumu koruduk ve 2021 yılı ilk 11 ayında 40,5 milyon yolcu taşıdık. Pandeminin başlangıcından bu yana 30’dan fazla yolcu uçağını kargo operasyonuna uygun hale dönüştürdük. Kısa zaman içerisinde İstanbul Havalimanı’ndaki ana kargo tesisine geçiş yapılması ile birlikte hava kargo taşımacılığında büyümeyi sürdürmeyi ve 2023 yılında dünyada ilk 3 kargo şirket arasına girmeyi hedefliyoruz. 2021 yılı ilk 9 ayda 7,4 milyar dolar gelir elde ederken kargo gelirimizi 2021'in ilk dokuz ayında 2019'a kıyasla %125 artarak 2,7 milyar dolara çıkardık. Maliyeti düşürmeye yönelik atılan adımlarla operasyonel giderlerimizi ilk 9 ayda 2019 yılına göre %29,9 oranında azaltmayı başararak bu dönemde 734 milyon dolara net kar elde ettik. An itibarı ile filomuzda toplamda 373 uçak olup, 2022 yılında 18 adet daha yeni nesil uçağı teslim almayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Cebu (Filipinler), Denver, Seattle ve Detroit (ABD), Sialkot (Pakistan) ve Hargesia (Somali) şehirlerine tarifeli seferlere başlamayı planlıyoruz.”

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz

Ekol, lojistikte 5,5 trilyon dolar olan pastadan payını yükseltmeyi hedefliyor

Lojistik sektörünün 2021 yılında ciddi bir büyüme trendi gösterdiğini ifade eden Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, dünya lojistik pazar büyüklüğünün 2021 yılının sonunda 5,5 trilyon dolar civarında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti. Ekiz, pandemi sonrası meydana gelen talep artışı ile canlanan küresel ticaretteki yükselişin yarattığı kapasite sorununun sektörün en önemli sorunlarından birisi olduğunu aktardı.

Küresel belirsizlik devam ediyor

Türkiye'nin Avrupa pazarlarına yakınlığının, ihracatçıların en önemli rekabet unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Ekiz, şunları söyledi: “Ancak artan ihracat hacmi taşımacılıkta gidiş- geliş dengelerini altüst etmiş durumda. Aynı şekilde kriz yönetimi doğrultusunda depo taleplerinde artış gözlemlenirken, sektör talepleri karşılamakta zorlanıyor, devam etmekte olan mevcut depo yatırımları da yetersiz kalıyor. Son dönemlerin gündem maddesi çip krizi sebebiyle fabrikaların dönemsel olarak kapanması, üretim hatlarının yavaşlatılması devam etmekte olan ithalat-ihracat dengesizliğini daha da büyütüyor; lojistik sektöründe ciddi transit süre sapmalarına yol açıyor. 2022’ye ve hedeflerimize gelirsek; belirsizliğin 2022’de devam edeceği beklentisi içindeyiz. Tahminlerimize göre sektörün stabilize olması 2023 yılı ile mümkün olacaktır. 2022 yılında da Ekol’ü ileriye taşıyan yenilikçi vizyonumuz ile insanımıza, tesislerimize, filomuza yatırım yapmayı sürdüreceğiz.