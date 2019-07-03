Firmaları güçlendirmek için Ar-Ge ve inovasyon atağı
DOSABSİAD, yeni döneme hızlı başladı. 45 bin kişilik istihdam ve 4.5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip Demirtaş OSB’nin derneği DOSABSİAD, yeni dönemde nitelikli ara eleman yetiştirilmesi ile Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin yerleşmesi için çalışmalar yürütecek.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.