Firmaların fuar için yaptığı harcamalarda yeni dönem!

Ticaret Bakanlığı, fuar alanı yapımındaki harcamaları prefinansman kapsamına aldığını açıkladı.

Prefinansmanla, firmaların finansman yükünü azaltılıyor.

"Türkiye’de düzenlenen uluslararası fuarlar için niteliğin artması..."

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de düzenlenen uluslararası fuarlar için niteliğin artmasının hedeflendiği belirtildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, 25 Kasım 2024 tarihinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ile imzalanan protokol kapsamında ihracatçılarımıza Eximbank tarafından prefinansman imkânı tanınması ve İhracatı Geliştirme A.Ş. tarafından teminat sağlanmasına yönelik bu protokol ile, fuar alanı yapım projelerinde yapılan harcamalar prefinansman kapsamına alınmıştır.

Bu kapsamda, 'fuar alanı yapım desteği' için onay alan firmalarımız finansman ve teminat olanaklarından faydalanarak, Türkiye’de düzenlenen uluslararası fuarlar için niteliğin artması ve geniş katılımcı kapasitesine sahip fuar alanları oluşturulması, sektörün ihracata katkısının artırılması ve uluslararası rekabette öne çıkarılması hedeflenmiştir."

2024 yılında fuar organizasyonları sebebiyle yurt dışından Türkiye'ye 22 bin katılımcı firma ve 900 bin ziyaretçi geldi.

Fuarcılık sektörü, geçtiğimiz sene ihracata 5,1 milyar dolarlık katkı sağladı.

Türkiye'nin fuar alanları büyüklüğü bakımından Dünya'da 10. sıradayken, Avrupa'da altıncı sırada bulunuyor.