Fırsatçılar yine durmadı: Depremden kaçan zamma yakalandı!

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanılan artçıların ardından vatandaşlar bir kez daha deprem fırsatçılarıyla yüzleşti.

Depremin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanırken bazıları geceyi açık alanlarda geçirmek için yeşil alanlara çadır kurdu, bazıları ısınmak için ateş yaktı.

Tedirginliği artan vatandaş deprem hazırlıklarını artırmak isterken peş peşe fırsatçıların zam yağmuruyla karşılaştı.

Önce dün İstanbul'dan çıkmak isteyen vatandaşlar uçak biletlerine bir günde gelen fahiş zamlarla karşı karşıya kalırken ardından konut fiyatlarında artış görüldü. Son olarak bugün ise e-ticaret sitelerinde deprem çantaları ve çadırlara gelen zamlar gündeme oturdu.

Çadır ve deprem çantalarına zam yağmuru

İstanbul'daki deprem, e-ticaret sitelerindeki çadır ve deprem çantası satışlarını artırırken fiyatlara gelen zamlar da dikkat çekti.

NTV'nin haberine göre; bir e-ticaret sitesinde dün 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından bugün 465 liraya yükseldi.

Bir başka artış ise bir ilk yardım setinde yaşandı. Depremden önce 219 liraya satıldığı görülen set, bugün 389,50 liradan satışa sunuldu.

Çadır fiyatlarında da tablo farklı olmadı. İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden önce 8 bin 711 liradan satılıyordu. Aynı çadırın fiyatının bugün 9 bin 480 liraya yükseldiği görüldü.

Konut fiyatlarındaki artış takibe alındı

23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen depremin ardından kiralık ve satılık konut ilanlarında da fiyat artışları görüldü.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul depremi sonrası taşınmaz ilanlarındaki haksız fiyat artışlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gürcan, satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarında yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı göz yummayacakalarını söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz.

Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır.

Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyatartışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır."

Uçak bileri uçuşa geçmişti, tavan fiyat uygulandı

Dün yaşanılan depremin ardından uçak biletlerine gün içerisinde yüzde bine varan zamların gelmesi de dikkat çekti.

Deprem öncesinde 800 ila 1000 lira arasında olan İstanbul-Ankara uçak biletlerinin fiyatı 8 bin 859 liraya kadar yükseldi.

Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet İstanbul depreminin ardından İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerinde tavan fiyat belirledi.

Bu gelişmelerin tepki çekmesinin ardından uçak biletlerinde tavan fiyatı 1750 lira olarak belirlendi.