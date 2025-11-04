First Brands, kurucusu Patrick James'i dolandırıcılıkla suçladı

First Brands, pazartesi günü Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde, kurucusu ve eski CEO’su Patrick James’in şirketten milyarlarca doları kendisine ve bağlantılı kuruluşlara aktardığını iddia etti.

2018–2025 yılları arasındaki işlemler incelendiğinde, James’in sahte faturalar düzenleyerek en az 2,3 milyar dolarlık yükümlülük yarattığı ve aynı teminatları iki kez göstererek finansman sağladığı öne sürüldü.

“Şirketi mali olarak çökertti”

Şirket açıklamasında, James’in eylemlerinin First Brands’i mali açıdan çökerttiğini ve iflasa sürüklediğini belirtti.

James, geçen ay CEO’luk görevinden istifa etmişti. Ancak dava süreci başlamadan hemen önce, mahkemeden şirketin iflas sürecini araştırmak üzere bağımsız bir denetçi atanmasını talep etti.

First Brands’in eylül ayında yaptığı iflas koruma başvurusu, özel kredi piyasasındaki şeffaflık eksikliğini yeniden gündeme getirdi.

Şirket, bilanço dışı finansman yapısını araştırmak üzere bağımsız yöneticilerden oluşan özel bir komite kurdu.

Ohio merkezli üretici, filtre, fren ve aydınlatma sistemleri üretiyor.

James’in avukatı davaya ilişkin yorum yapmazken, dava Wall Street’te “şeffaf olmayan özel kredi modellerinin risklerini” tartışmaya yeniden açtı.