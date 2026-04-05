Fıstık ihracatında sert düşüş: İlk çeyrekte gelir geriledi

Türkiye'nin fıstık ihracatı yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 824 bin dolar olarak gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, ihracat pazarlarında daralma yaşanırken gelirde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla gerileme görüldü.

Geçen yıl ocak-mart döneminde 57 milyon 604 bin dolar olan fıstık ihracatı, bu yılın aynı döneminde 61 ülkeye yapılan satışlarla 32 milyon 824 bin dolara düştü. 2025 genelinde ise 94 ülkeye yapılan ihracattan toplam 178 milyon 203 bin dolar gelir elde edilmişti.

En fazla ihracat İtalya'ya

Yılın ilk çeyreğinde en fazla fıstık ihracatı 9 milyon 19 bin dolarla İtalya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 6 milyon 24 bin dolarla Almanya ve 3 milyon 143 bin dolarla Polonya izledi. Avrupa pazarının ağırlığı bu dönemde de devam etti.

"Fıstık geniş bir ekonomik ekosistem"

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, fıstığın yalnızca tarımsal bir ürün olmadığını belirterek, "Fıstık, sadece bir tarım ürünü değil, üreticisinden sanayicisine, ihracatçısından bölge ekonomisine kadar geniş bir ekosistemin temelini oluşturuyor. Yüksek katma değer sağlayan bu ürün, hem iç piyasada hem de ihracatta ülkemize önemli kazançlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Rekolte beklentisi yüksek

Akbaş, geçen yıl yaşanan don ve kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatarak bu yıl için daha olumlu bir tablo beklediklerini dile getirdi.

Akbaş, "Rekoltenin yüksekliği ihracat rakamlarına da etkili oluyor. Geçen yıl bölgede yaşanan zirai don ve kuraklık maalesef bitkilerimizi olumsuz etkilemiş rekoltemizi de düşürmüştü. Bu yıl fıstıkta 'var' senesi, yağışlar güzel geçiyor, inşallah herhangi bir zirai sıkıntı yaşamazsak rekoltemizin yüksek olmasını bekliyoruz. Bu durum da yeni ürünlerin çıkmasıyla beraber ihracat rakamlarımızı daha da yukarıya taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İhracatın artırılması için altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Akbaş, Şanlıurfa'da lisanslı depo kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.