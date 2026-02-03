"Fıstıkta ithalat kapısı kapatılsın" talebi

Akbaş, fıstık fiyatlarındaki dalgalanmaların üreticileri zor durumda bıraktığını belirterek, zirai don ve kuraklıkla mücadele eden çiftçilerin düşük fiyatla da mağdur edildiğini aktardı.

2024 yılında dip yapan fıstık fiyatının, 170-180 liraya düştüğünü anlatan Akbaş, bazı çiftçilerin mallarını ucuza satarak masrafını ancak çıkarabildiğini belirtti.

"Türkiye'de kalitesiz ürünler cirit atıyor"

2025'in üçüncü ayıyla birlikte fıstık fiyatlarnda bir iyileşme olduğunu ve üretici sevindirecek fiyatların yakalandığını belirten Akbaş bu sefer de devreye ithalatın girdiğini belirterek şunları söyledi:

"Fıstık satılamaz duruma geldi ve çiftinin elinde kaldı. Çiftçi traktörünü, ekipmanını yenileyemez duruma geldi. Fıstık 300 liradan 650 liraya kadar çıkmıştı. Arkasından ithalat başladı. Şimdi piyasada yaprak kıpırdamıyor. Ürün satılmıyor. Dünyanın en kaliteli fıstığı Şanlıurfa ve civarında üretiliyor ama Türkiye'de kalitesiz ürünler cirit atıyor. Şu anda tüketimin yüzde 35'ini ithal ürünler oluşturuyor."

"Tüketici yine pahalı yiyor"

Akbaş, ürün dışardan geliyor diye ürünün ucuzlamadığını belirterek, "Tüketici yine pahalı yiyor. Piyasada şu anda Şanlıurfa fıstığı yok denecek kadar az ama ithal ürün çok. Kaliteli ürün depolarda, ithal ürün tezgahlarda" dedi.

İthalatın durdurulması çağrısında bulunan Akbaş, "Tamam kapı açıldı yükseliş frenlendi. Artık ithalat kapısı kapatılmalı. Çiftçi elindeki ürününü satsın ki ekim yapsın, makine, ekipman, ilaç, gübre alsın" diye konuştu.