Fitch: 2025’te Türk sanayi şirketleri için kredi riski artacak

Fitch Ratings, Türk sanayi şirketlerinde kur baskısı, yüksek borçluluk ve zayıf nakit akışlarının 2025’te de kredi notlarını zorlayacağını belirtti.

Fitch Ratings'in Türkiye için yayınladığı araştırma notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Türk lirasındaki değer kaybı, ithal girdilerin maliyetini yükselterek döviz cinsi borç yükünü artırıyor. Yüksek enflasyon ise hem satın alma gücünü azaltıyor hem de iş gücü maliyetlerini artırarak fiyatlama baskısı yaratıyor. Bu durum, Arçelik (BB-/Negatif) ve Vestel (B-/Negatif) gibi hem Türkiye hem AB’ye satış yapan tüketici odaklı firmaları özellikle zorluyor.

Belirsiz para ve maliye politikaları, faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve sermaye kontrolleri iş ortamını daha öngörülemez hale getiriyor. Avrupa’da büyümenin yavaşlaması ve Türkiye’deki yüksek faiz oranları tüketici harcamalarını kısıtlıyor. Çinli üreticilerin artan rekabeti ve son dönemde reel olarak değer kazanan lira da ihracatçıları zorluyor. Ayrıca, bireylerin tasarrufu tercih etmesi iç talebi daha da baskılıyor.

Sektördeki birçok şirketin net borç/FAVÖK oranı 2022’deki yüzde 2,3 seviyesinden 2025’te yüzde 3,8’e yükselmesi bekleniyor. Düşük faaliyet nakit akımları ve artan işletme sermayesi ihtiyacı borçlanmayı artırıyor. Negatif ya da zayıf serbest nakit akışlarının kısa ve orta vadede devam etmesi öngörülüyor.

Refinansman ve likidite riskleri özellikle kısa vadeli borçları yüksek ve 'B' kategorisinde yer alan şirketler için artıyor. Ancak birçok firma yerel bankalarla ilişkilerini sürdürerek iç piyasada kısa vadeli borçlarını çevirebiliyor.

Hangi şirketler daha çok etkileniyor?

Sektörel açıdan, Limak (B+/Durağan) ve Çimko (B+/Durağan) gibi döviz bazlı sözleşmeleri olan ya da enerji fiyatlarını yansıtabilen şirketler görece avantajlı. Ancak Şişecam (B/Negatif) gibi emtia ve enerjiye duyarlı firmalar küresel fiyat oynaklıklarından daha çok etkileniyor.

Makroekonomik, talep ve kaldıraç risklerinin yoğunlaşması veya fonlamaya erişimin kötüleşmesi durumunda, 2025 yılında Türk sanayi şirketleri için daha fazla derecelendirme baskısı olasıdır."