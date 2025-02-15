Fitch, ABD'nin tarife politikasının AB'ye etkisini yorumladı

Amerikan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin Avrupa Birliği'nden (AB) yaptığı ithalata getireceği geniş kapsamlı tarifelerle ilgili öngörülerini paylaştı.

Fitch, tarifelerin Euro Bölgesi Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'na (GSYH) net ticaretin katkısını azaltacağı, güveni ve yatırımı zedeleyeceği ve Alman ihracatçıların karşılaştığı zorlukları artıracağını kaydetti.

Ek riskler oluşturabilir

Söz konusu açıklamada, tahmin edilenden daha geniş kapsamlı tarife uygulanmasının Fitch'in bu yıl Euro Bölgesi için tahmin ettiği yüzde 1,2 büyüme beklentisi için ek riskler oluşturduğu da belirtildi.

Yüksek hanehalkı tasarruf oranları ve siyasi belirsizliğin bazı büyük Avrupa ekonomilerinde toparlanmayı baskıladığına işaret edilen açıklamada, ancak yapısal iyileştirmelerin İspanya'nın GSYH potansiyelini artırdığı belirtildi.

Açıklamada, büyüme konusundaki endişeler ve enflasyonun hedef seviyeye döndüğüne dair güven nedeniyle, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranını temmuz ayına kadar yüzde 1,75'e düşürmesinin beklendiği ifade edildi. Bu oranın Fitch'in yüzde 2 olan nötr faiz oranı tahmininin altında olduğu da kaydedildi.

"Faiz indirimi ekonomik faaliyetleri canlandırabilir"

Faiz indirimlerinin kredi imkanlarını artırarak konut ve inşaat gibi sektörlerde ekonomik faaliyetleri canlandırabileceği de vurgulandı. Daha gevşek finansman koşullarının birleşme ve devralma işlemlerini kolaylaştırabileceği eklendi.

Tüketimi ve fiyatlandırma gücünü zayıflatan ticaret gerginliklerinin Avrupa şirketlerinin "nötr" sektör görünümü için temel riskler olduğuna dikkati çekilen açıklamada, yeni tarifelerin özellikle ABD'ye ihracat yapan veya ara mal ithalatına bağımlı olan sektörleri etkileyebileceği kaydedildi.