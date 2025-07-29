Fitch: ABD'nin tarifeleri AB üyelerinin kredi notlarında indirimi tetikleyemez

Fitch'in önde gelen ülke analistlerinden Ed Parker, ABD'nin AB mallarına uyguladığı yüzde 15'lik temel gümrük vergisinin Fitch'in mart ayından bu yana yaptığı varsayımlarla uyumlu olduğunu ve bu nedenle ekonomik tahminlerinde önemli bir değişikliği temsil etmediğini belirtti.

Yeni tarife seviyesi önemli bir sıçrama

Bununla birlikte Parker, yeni tarife seviyesinin geçen yıl uygulanan yüzde 1,2'lik orana kıyasla önemli bir sıçramaya işaret ettiğini kabul etti.

Reuters'a konuşan Parker, "Tarife oranındaki artışın tek başına AB'nin notunu doğrudan değiştirmesini beklemiyoruz, ancak mevcut kredi baskılarını artırabilir" dedi ve tarifelerin AB üye ülkelerinin karşılaştığı mali ve ekonomik zorluklara katkıda bulunma potansiyelinin altını çizdi.