Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Almanya'nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu "AAA" olarak teyit etti. Bu karar, Almanya'nın çeşitlendirilmiş ve yüksek katma değerli ekonomisi, güçlü kurumları ve mali ihtiyacını yansıtıyor.

Fitch, Almanya ekonomisinin 2024 yılında yüzde 0,1, 2025 yılında yüzde 1,1 ve 2026 yılında yüzde 1,4 büyüme göstereceği tahmininde bulundu. Ülkenin kredi notu görünümü ise "durağan" olarak devam edecek.