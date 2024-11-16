Fitch, Arjantin'in kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Arjantin'in kredi notunda güncelleme yaptı. Yapılan açıklamada, ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunun "CC" seviyesinden "CCC" seviyesine yükseltildiği duyuruldu.

Not artışının gerekçesi

Fitch, not artışının, Arjantinli yetkililerin herhangi bir dış destek almadan yaklaşan döviz tahvil ödemelerini gerçekleştirebileceğine dair artan güveni yansıttığını belirtti. Açıklamada, başarılı bir vergi affının teşvik ettiği dolar girişlerinin uluslararası rezervleri artırmaya başladığı ifade edildi.

Ekonomik beklentiler

Kuruluş, Arjantin ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3,6 oranında daralmasını, ancak 2025 yılında yüzde 3,9 oranında toparlanmasını bekliyor. Bu tahminler, ülkenin ekonomik görünümüne yönelik hem zorlukları hem de iyileşme potansiyelini ortaya koyuyor.

Görünüm değerlendirmesi

Fitch, "C" seviyesindeki notlar için görünüm değerlendirmesi yapmadığını belirtti.

Arjantin’in kredi notundaki bu artış, ülkenin ekonomik zorluklarına rağmen dış borç yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine dair olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.