Fitch, Avusturya'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Avusturya’nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu "AA+" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü “durağan”dan “negatif”e revize etti.

Fitch tarafından yapılan açıklamada, ülkenin mali ve makroekonomik görünümünde belirgin bir bozulma yaşandığına dikkat çekildi. Ayrıca, 2024 yılında gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinin ardından ortaya çıkabilecek siyasi belirsizliklerin, mali ve ekonomik politikaların oluşturulmasını daha karmaşık hale getirdiği vurgulandı.

Mali alan daraldı

Açıklamada, 2020 yılından bu yana uygulamaya konulan gelir ve harcama önlemlerinin Avusturya’nın mali kapasitesini pandemi öncesine kıyasla daralttığı belirtildi. Bu durumun, ülkenin kredi görünümünün “negatif”e çekilmesinde etkili olduğu ifade edildi.