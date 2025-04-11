Fitch, belediyeler için uyardı: Bütçe dengesi risk altında

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 2,6 büyümesini beklerken, bu düşük büyüme hızının da belediye gelirleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.

Fitch, değerlendirmeye tabi tuttuğu dokuz büyükşehir belediyesinin çoğunun geri ödeme kapasitesinin güçlü nakit pozisyonları, esnek sermaye harcamaları yönetimi ve dirençli işletme dengeleri sayesinde büyük ölçüde istikrarlı kalmasını öngördü.

Fitch, Türkiye’nin ülke kredi notunu Eylül 2024’te 'BB- / Stabil' seviyesine yükseltmiş ve bu gelişme sekiz büyükşehir belediyesinin İhraççı Temerrüt Notu’na (IDR) de yansımıştı. Konya Belediyesi ise söz konusu dönemde ülke notu kısıtlamasına tabi olmayan tek belediye olarak ayrışmıştı.

Şubat 2025'te Türkiye'nin IDR'sinin 'B' kategorisinden çıkmasının ardından, belediyelerin IDR notları da yeniden yukarı yönlü revize edildi. Ancak Fitch, büyükşehir belediyelerinin IDR’lerinin tamamının şu an itibarıyla ülke notu tarafından sınırlandığını ve not görünümlerinin ülke ile uyumlu olarak “Durağan” olduğunu kaydetti.

"İşletme dengelerinde bozulma yaşanabilir"

Buna karşın belediyelerin bağımsız kredi profilleri (Stand-Alone Credit Profile) ‘bb+’ ile ‘bbb+’ arasında değişiyor. Raporda, ekonomik büyümenin daha da yavaşlaması veya enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi halinde belediyelerin işletme dengelerinde bozulma yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.