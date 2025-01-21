Fitch büyüme tahminlerini revize etti: ABD tarifeleri gelişmekte olan ülkeleri zorluyor!

Fitch Ratings, Donald Trump'ın başkanlık döneminde ABD'nin gümrük tarifelerinde beklenen artışların etkilerini göz önüne alarak, gelişmekte olan ülkeler için büyüme tahminlerini revize etti. Fitch, ABD'nin tarifelerinde keskin bir artış yaşanacağına yönelik öngörülerin, küresel ticaret ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri üzerinde ciddi etkiler yaratacağını belirtti.

Kurum, ABD'nin efektif tarife oranlarının 2023'te yüzde 2,3 seviyesinden 2025'e kadar yüzde 8'e çıkacağını tahmin ediyor. Özellikle Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 17'den yüzde 60'a yükselmesi bekleniyor. Bu gelişmeler doğrultusunda Fitch, Çin için 2025 ve 2026 büyüme tahminlerini sırasıyla yüzde 4,5'ten yüzde 4,3'e ve yüzde 4,3'ten yüzde 4'e indirdi. Artan mali desteklerin Çin'in ekonomik yavaşlamasını hafifleteceği belirtilse de, ülkenin finansal dengeleri üzerindeki baskının artması bekleniyor.

Meksika ekonomisinin de bu süreçten etkileneceği belirtiliyor. Fitch, Meksika'nın 2025 büyüme tahminini, yargı reformlarının yatırımcı algısı üzerindeki olumsuz etkisi ve ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle yüzde 1,8'den yüzde 1,1'e düşürdü.

Fitch, diğer büyük gelişmekte olan ülkelerin ABD'nin tarifelerindeki artıştan daha az etkileneceğini öngörüyor. Ancak Çin hariç toplam gelişmekte olan ülke büyümesi için 2025 yılı tahmini, 2024'teki yüzde 3,7'lik büyümeye kıyasla daha yavaş bir oran olan yüzde 3,4 seviyesinde tutuldu.

Fitch'in değerlendirmesinde, artan ticaret engellerinin küresel ticaret dengeleri üzerindeki olumsuz etkilerinin ve ekonomik belirsizliklerin, gelişmekte olan ülkelerin büyüme performansını sınırlayacağı vurgulandı.