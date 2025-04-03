Fitch, Çin'in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kamu maliyesinin zayıflaması ve hızla yükselen borcu nedeniyle kredi notunu düşürdü.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Çin'in Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu (IDR) "A+"dan "A"ya çekildi. Görünüm "durağan" oldu.

Fitch, not düşüşünün, Çin'in kamu maliyesinin zayıflamaya devam etmesi ve ülkenin ekonomik geçişi sırasında hızla yükselen bir kamu borcu yörüngesi beklentilerimizi yansıttığını belirtti.

Açıklamada, "Görüşümüze göre, zayıf iç talep, artan tarifeler ve deflasyonist baskılar arasında büyümeyi desteklemek için sürdürülebilir mali teşvikler kullanılacak. Bu destek, gelir tabanındaki yapısal erozyonla birlikte muhtemelen mali açıkları yüksek tutacak. Hükümet borcu/GSYİH'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde bu yüksek açıklar, koşullu yükümlülüklerin devam eden kristalleşmesi ve zayıf nominal GSYH büyümesi tarafından yönlendirilen keskin yükseliş eğilimini sürdürmesini bekliyoruz" denildi.

Kuruluş, Çin'in genel hükümet açığının 2024'teki yüzde 6,5'ten 2025'te GSYH'nin yüzde 8,4'üne yükseleceğini tahmin ediyor.

Fitch, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,4 büyümesini bekliyor. 2024'te büyüme yüzde 5 olmuştu.