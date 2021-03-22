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Fitch: Faiz artırımı bankalar üzerinde baskıyı artıracak

Fitch, TCMB'nin 200 baz puanlık faiz  artırımının bankaların üzerindeki baskıyı artıracağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından Cuma gecesi yayınlanan raporda TCMB'nin 200 baz puanlık faiz  artırımının bankaların marjlarını kısa vadede daraltacağı ifade  edildi.

Değerlendirmede kararın bankaların karlılıklarını daha fazla baskı altına alacağı yorumu yapıldı. "Faiz artırımı aynı zamanda TL cinsi borçlananların borç servis kapasitesini azaltarak varlık  kalitesi üzerindeki baskıyı da yükseltecek" değerlendirmesinde  bulunuldu.

Fitch, Türkiye'de kredi talebinin halihazırda yükselen faiz  nedeniyle yavaşlamaya başladığına dikkat çekerken 2021 yılında  beklenen yüzde 6,7 büyümenin karlılık üzerindeki baskıları azalatabileceği görüşünü dile getirdi. "Piyasada volatilitenin ve enflasyon  baskılarının azalması bankaların kredi profilleri açısından  destekleyici olabilir" yorumunda bulundu.

Kuruluş, en büyük iki kamu bankası olan Halkbank ve Ziraat Bankası'na dair segment verilerinin kasım ve aralık ayı faiz  artırımları sonrasında marjların faiz kararlarına yüksek oranda  hassas olduğunu gösterdiğine kaydetti. 3 kamu bankasının yerel  ve yabancı para cinsi mevduatları arasındaki yayılımın ocak  ayında negatife döndüğü belirtilirken 3 bankanın net karının  da 6 milyon liraya indiği kaydedildi. Rakamın Ocak 2020'de ise 2,3 milyar lira olduğu hatırlatıldı.

Değerlendirmede öte yandan pandemiye ilişkin belirsizlik,  muhtemel piyasa volatilitesi, yükselen faizlerin borçlananlar  üzerindeki etkileri ve azalan hükümet destekleri nedeniyle  bankaların bağımsız kredi notlarına ilişkin belirsizliklerin  kayda değer oranda olduğu ifade edildi. "Bankaların mali kapasite  notlarına ilişkin gelecek dönem kararları varlık kalitesi, sermaye  durumu, karlılık, döviz likiditesi ve faaliyet ortamı gelişmelerine  bağlı olacak" denildi.