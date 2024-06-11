Fitch: Fransa'da ani seçim kararı mali belirsizliği artırıyor

Fitch'ten yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) yaklaşık yüzde 32 ile Macron'un partisi Rönesans'ın iki katını aşkın oy alması sonrasında, Cumhurbaşkanı'nın Ulusal Meclisi feshettiği anımsatıldı.

Ani şekilde alınan kararla erken seçimlerin 30 Haziran-7 Temmuz'da yapılacağına işaret edilen açıklamada, seçim sonucunun mali konsolidasyon önlemlerinin kapsamını etkileyeceği ve politika uygulamasına yönelik zorlukları artırabileceği belirtildi.

Açıklamada, ani seçim çağrısının politika ayarları konusunda belirsizliği artırdığına dikkat çekilen açıklamada, "Hiçbir parti mutlak çoğunluğu kazanamazsa, olası bir koalisyon hükümetinin nasıl görüneceği ve ne kadar istikrarlı olacağı belirsiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı ve başbakanın karşıt partilerden olması durumunda politika yapımının karmaşık hale gelebileceği ifade edilen açıklamada, RN'nin AP seçimlerindeki güçlü performansının yerel bir yasama çoğunluğuna dönüşüp dönüşmeyeceğinin belirsiz olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ancak son anketlerin RN'nin en büyük parti olarak ortaya çıkabileceğini ve bunun da ilk kez hükümette lider rol üstlenmesini sağlayabileceğini gösterdiği kaydedildi.

RN'nin ayrıntılı mali program sunmadığı, ancak vergi kesintilerini ve daha ilerici bir vergi sistemini savunduğu belirtilen açıklamada, ayrıca Fransız şirketlerini küresel rekabetten korumak için önlem çağrısı yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, ülkedeki siyasi zorlukların yapısal reformları da engelleyebileceğine işaret edildi.