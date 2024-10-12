Fitch, Fransa'nın kredi notu görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Fransa'nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu "AA-" seviyesinde teyit ederken, ülkenin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi. Fitch, bu kararın arkasındaki temel etkenler olarak mali politika risklerindeki artış, mali konsolidasyon planlarındaki belirsizlikler, yüksek kamu borcu ve siyasi istikrarsızlıkları gösterdi.

Fitch, yaptığı açıklamada, Fransa’nın 2025 ve 2026 mali açıklarının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5,4’üne ulaşacağı tahmininde bulundu. Ayrıca, hükümetin 2029’a kadar bu açığı yüzde 3’ün altına düşürme hedefine ulaşmasının beklenmediği kaydedildi. Açıklamada, "Fransa’nın kamu borcu 2026 sonunda yüzde 116,3’e ulaşarak, 'AA' notlu ülkeler arasında en yüksek seviyelerden biri olacak" denildi.

Fitch ayrıca, 2025 yılı bütçesinin yıl sonuna kadar onaylanması gerektiğini, ancak bunun muhalefet partilerinin desteğiyle mümkün olabileceğini vurguladı. Revizyon, özellikle mali disiplinin sağlanamaması ve borç dinamiklerinin zayıflamasıyla ilgili endişeler nedeniyle geldi.

Societe Generale Research analistleri de hafta ortasında yaptıkları değerlendirmede, Fitch'in not görünümünü "negatif"e çekmesinin, Fransız-Alman tahvil getiri farkının genişlemesine neden olabileceğini öngörmüştü.