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Fitch, Hollanda'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Hollanda'nın kredi notunu teyit etti.

Fitch, Hollanda'nın kredi notunu teyit etti
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Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu 'AAA' olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü 'durağan' olarak devam edecek.

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