Fitch: İngiltere Merkez Bankası ağustosta faiz indirebilir

Fitch Ratings analistlerinden Jessica Hinds, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), ücret artışlarının yavaşlaması ve iş gücü piyasasındaki soğumanın etkisiyle Ağustos ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin arttığını söyledi.

Hinds, para politikası kurulunun büyük çoğunluğunun, her çeyrekte bir indirim yapılmasını uygun gördüğünü belirtti. Fitch, gösterge faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 3,75 seviyesine gerilemesini bekliyor.

Ekonomik yavaşlama sinyalleri

Ebury'den Matthew Ryan ise, BoE'nin politika faizini sabit tutma kararının arkasında, karşı karşıya kaldığı ekonomik baskıların bulunduğunu ifade etti. Ryan'a göre, banka şu anda enflasyonist riskler ile ekonomik yavaşlama sinyalleri arasında bir denge kurmakta zorlanıyor.

Ryan, "İstihdam piyasasındaki zayıflama yılın geri kalanında birkaç faiz indirimine daha olanak tanıyacak olsa da, artan enflasyonist baskıların komiteyi bundan daha hızlı bir gevşemeden alıkoyacağını düşünüyoruz" dedi.