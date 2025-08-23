Fitch, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti
Fitch Ratings, İngiltere’nin uzun vadeli kredi notunu “AA-” ve görünümünü “durağan” olarak korudu. Kuruluş, İngiltere ekonomisinde 2025-2026’da yüzde 1,2, 2027’de ise yüzde 1,5 büyüme öngördü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti.
Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notu "durağan" görünüm ile "AA-" olarak onaylandı.
Açıklamada, İngiltere'nin kredi derecelendirmelerinin, yüksek gelirli, büyük, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisi, güvenilir makroekonomik politika çerçevesi, derin sermaye piyasalarından gelen finansman esnekliği ve sterlinin uluslararası rezerv para birimi statüsüyle desteklendiği belirtildi.
Fitch, İngiltere'de 2025 ve 2026 yıllarında GSYH büyümesinin yüzde 1,2 olacağını öngörüyor.
Açıklamada, "Para politikasındaki gevşemenin tüketici harcamalarını artırmasıyla, dört yıllık trend altı büyümenin ardından ekonomik büyümenin 2027'de yüzde 1,5'e yükseleceğini öngörüyoruz" denildi.