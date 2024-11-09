Fitch, İspanya'nın kredi notu görünümünü pozitife yükseltti
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İspanya'nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu "A-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e revize etti. Fitch, İspanya'nın büyüme potansiyelini artıran yapısal faktörlerin ve işgücü arzındaki güçlü büyümenin bu kararın temel sebepleri olduğunu açıkladı. Ülkenin büyüme beklentisi 2024 için yüzde 2,9 ve 2025-2026 yılları için ortalama yüzde 2,2 olarak öngörülüyor.
Fitch Ratings, İspanya’nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu "A-" olarak teyit ettiğini açıkladı. Kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltildiği bildirildi. Bu güncellemenin, İspanya’nın GSYH potansiyelini güçlendiren yapısal faktörlerin iyileşmesine ve dış şoklara karşı dayanıklılığın artmasına dayandığı belirtildi.
Açıklamada, İspanya'nın işgücü arzındaki güçlü büyüme etkisiyle, 2024-2028 dönemi için büyüme potansiyelinin yüzde 2 seviyesine yakın bir seviyeye revize edildiği ifade edildi. Fitch’in öngörülerine göre, İspanya ekonomisinin 2024’te yüzde 2,9 ve 2025-2026 döneminde ise yüzde 2,2 ortalama büyüme hızına ulaşması bekleniyor.