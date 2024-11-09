Fitch, İspanya'nın kredi notu görünümünü pozitife yükseltti

Fitch Ratings, İspanya’nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu "A-" olarak teyit ettiğini açıkladı. Kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltildiği bildirildi. Bu güncellemenin, İspanya’nın GSYH potansiyelini güçlendiren yapısal faktörlerin iyileşmesine ve dış şoklara karşı dayanıklılığın artmasına dayandığı belirtildi.

Açıklamada, İspanya'nın işgücü arzındaki güçlü büyüme etkisiyle, 2024-2028 dönemi için büyüme potansiyelinin yüzde 2 seviyesine yakın bir seviyeye revize edildiği ifade edildi. Fitch’in öngörülerine göre, İspanya ekonomisinin 2024’te yüzde 2,9 ve 2025-2026 döneminde ise yüzde 2,2 ortalama büyüme hızına ulaşması bekleniyor.